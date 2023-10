Oración para la mañana del sábado 14 de octubre

“Divino Señor, en este nuevo día que me regalas, me acerco ante Ti con el corazón rebosante de esperanza, pues tengo la certeza de que Tú eres el único que conoce mi camino, el único que es capaz de darme aquello que tanto necesito.

Quiero empezar este día tomado de tu mano, mi Señor amado, pues no quiero comenzar ninguna de mis actividades sin antes encomendártelas a Ti, porque sé que nada se hace si es que Tú así no lo quieres, mi Señor. Quiero entregarte absolutamente todo. Tú sabes lo que guardo en lo profundo de mi corazón, conoces mis pensamientos, mis pesares y mis alegrías.

Yo confío en Ti y en tus promesas, Santísimo Señor, por ello me quedo vacío ante Ti dándotelo todo, para que seas Tú quien venga a llenar mi mente, mi alma y mi corazón con pensamientos hermosos y sentimientos sublimes. Para que Tú, mi Dios perfecto, vengas a llenar cada uno de los hoyos que las diferentes situaciones de la vida ha dejado en mi interior.

Por favor, glorioso Padre, no permitas que en este precioso día yo vuelva a caer en la tristeza, en el desánimo, en aquella tentación que me aparta de Ti. Ayúdame a poder caminar tomado de tu mano, a no separarme de Ti, pues quiero sentir aquel abrazo cálido que Tú tienes para darme. Ayúdame, bendito y amado Señor, a ser una persona feliz, con una sonrisa ancha en el rostro y una vida plena junto a las personas que amo.