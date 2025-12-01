Si el teatro musical y The Beatles son lo suyo, no se puede perder el espectáculo de este miércoles, en el Teatro Astor Plaza. Gary Jacob, el productor general del Festival Abbey Road On The River (el festival inspirado en The Beatles más grande de los Estados Unidos, que tiene lugar en Louisville, Kentucky, desde 2005, y existe desde 2002), lo considera “uno de los mejores shows en los 25 años de historia de nuestro evento”. Se trata de All We Need Is Love, que se presenta por primera vez a Colombia, con una puesta en escena que fusiona teatro sin diálogos y música en vivo, inspirada en LOVE, el icónico álbum recopilatorio del cuarteto de Liverpool.

“El trabajo reimaginó el disco LOVE con un despliegue teatral único, con excelentes videos, coreografías, grandes armonías musicales y más. La respuesta del público fue fantástica. La emoción fue palpable, nuestra audiencia compartió abrazos y lágrimas, y esto es un enorme logro”, explica Jacob, quien quiere llevar el show de gira a más lugares de Estados Unidos, precisamente por ese impacto que vio en las audiencias...

Una experiencia musical a través del álbum “Love” de Los Beatles, al ritmo de clásicos como "I Want to Hold Your Hand", "Drive My Car", "Something", "Yesterday" y más, interpretados en vivo por la gran banda Classicstone. | Foto: cortesía / A.P.I.

Lo que marca este espectáculo, de entrada, es su elaborada propuesta visual, de alto impacto, una narrativa emocional y la interpretación en vivo de Classicstone, reconocida como la mejor banda tributo a The Beatles en Latinoamérica, el show promete ser una experiencia única e irrepetible.

Juan Andrés Rodríguez, de Classistone, explica que como banda “siempre nos hemos esforzado por sonar igual al disco, y en el caso de un álbum como el LOVE, sonar igual al disco es un trabajo muy meticuloso. Además, no sólo vamos a tener la música, actores bailarines visuales que acompañan todo. Vamos a presentar algo que poco tiene que ver con un concierto tributo normal”.

Cada escena cobra vida y se hace memorable en su propia ley con un diseño visual de gran nivel. | Foto: cortesía / A.P.I.

Y no se guarda nada. Porque durante una hora y media este espectáculo le propone a los espectadores experimentar una historia de amor. En All We Need Is Love, dos personas se encuentran, se pierden y se reencuentran con el trasfondo irrepetible y genial que representan las canciones más emblemáticas de The Beatles.

Cada escena cobra vida y se hace memorable en su propia ley con un diseño visual de gran nivel. Todo mientras la música transporta al público por clásicos como “Get Back”, “I Want to Hold Your Hand”, “Drive My Car”, “Something”, “Yesterday”, “Strawberry Fields Forever”, “Lucy in the Sky with Diamonds”, “Come Together”, “Hey Jude” y “All You Need Is Love”. ¡Nada más!

El repertorio, cuidadosamente hilado, no solo apunta a despertar nostalgia, también logra construir una historia universal y profundamente conmovedora. El montaje está dirigido por el músico y creador colombiano Sebastián Sero, con el respaldo de Classicstone Music Center. Tras su exitoso estreno en Estados Unidos, donde fue ovacionado por la crítica y el público, este show aterriza en Colombia con la firme intención de abrir la temporada navideña en una clave de amor y, ojalá, conquistar nuevos corazones (que le sigan generado el voz a voz positivo por todo el mundo).

La cita es este miércoles. | Foto: cortesía / A.P.I.

Y claro, es amplio en su enfoque. Porque los fanáticos de The Beatles encontrarán múltiples guiños y referencias, pero esta es una puesta en escena diseñada para emocionar a múltiples generaciones. La familia puede ir, y debe ir junta.

En últimas, la fuerza visual, la excelencia musical y la narrativa universal hacen de este show una experiencia imperdible para grandes y pequeños, especialmente para quienes crecieron con esta música y hoy desean reencontrarse con ella.