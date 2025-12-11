Cultura
Estas son las fortalezas mentales de las personas que crecieron en los años 60 y 70 y que ahora parecen raras, según la psicología
Muchas de esas fortalezas no son frecuentes en las generaciones posteriores.
Con frecuencia se escucha hablar de las fortalezas mentales de las personas, las cuales se definen como un conjunto de habilidades psicológicas que permiten enfrentar situaciones difíciles, superar adversidades y mantener un enfoque positivo, incluso en momentos adversos.
Algunas de esas fortalezas son, por ejemplo, la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse rápidamente de los fracasos o pérdidas, así como la autodisciplina, que ayuda a mantener el enfoque en los objetivos a largo plazo.
Los expertos aseguran que desarrollar estas fortalezas no significa eliminar por completo las dificultades o el estrés, sino ser capaz de manejarlos de manera diferente.
Sin embargo, con el paso del tiempo estas han cambiado e incluso muchas de las que hace algunas décadas eran frecuentes, hoy parecen raras, lo cual tiene mucho que ver con los cambios en los hábitos de vida y en la forma como se percibe hoy el mundo.
De acuerdo con un análisis publicado por el diario francés Ouest-France, en aquella época había menos tecnología y las cosas se hacían sin prisa, lo que habría contribuido a forjar un conjunto de capacidades mentales que, de acuerdo con los psicólogos, hoy no son muy habituales.
Así las cosas, estas son algunas las fortalezas que caracterizan a las personas nacidas y criadas en los años 60 y 70, según la psicología.
- Paciencia ante la incertidumbre. Quienes crecieron en esas décadas sabían que nada era instantáneo, pues los procesos eran lentos y los planes importantes necesitaban meses o años de constancia. Este ritmo pausado fortaleció su paciencia.
- Control de las emociones: Estas personas tienen la capacidad de experimentar emociones intensas sin que estas dominen el comportamiento. Esto se asocia con más bienestar y menos ansiedad.
- Satisfacción con lo que se tiene: La publicación indica que las generaciones que crecieron con menos cosas materiales generaron una perspectiva centrada en el desapego y la valoración de la estabilidad. Por ejemplo, no sienten presión por las últimas modas o tecnología.
- Sentido de responsabilidad: Estas generaciones aprendieron que si quieren algo se lo tienen que ganar. Son personas que crecieron con la creencia de que el esfuerzo personal influye en los resultados y no solo los factores externos.
- Tolerancia al malestar: Aceptar y hacerle frente a cosas incómodas hacía parte de la vida, sin dejarse afectar por las mismas.
- Resiliencia práctica: Las personas en esa época no dependían, por ejemplo, de un GPS. Aprendían a buscar, equivocarse y superar. Esto fortaleció la resiliencia basada en la experiencia directa, la cual termina generando confianza.
- Concentración real: En el pasado las personas se concentraban en cosas como escuchar música o hacer una buena lectura, lo que generó unas fortalezas mentales que hoy parecen raras.
- Resolución directa de conflictos: En una época sin mensajería instantánea ni opciones de bloquear al otro en las plataformas o dispositivos digitales, el arreglo de inconvenientes cara a cara fortalecía las habilidades comunicativas y la interpretación del lenguaje corporal.
Los especialistas citados por el medio francés aclaran que el análisis no pretende idealizar las mencionadas décadas en las que también hubo dificultades y aclaran que la fortaleza mental desarrollada en esos años respondía a prácticas habituales y a las condiciones de vida de la época, más que a talentos excepcionales.