Estas son las series más populares del momento en Netflix Colombia; ideal para maratonear toda una tarde

El gigante del streaming continúa teniendo una importancia gigante entre los usuarios colombianos. Netflix, con su amplia oferta de contenidos, mantiene un lugar privilegiado en las preferencias del público, que día a día recurren a la plataforma en busca de entretenimiento.

Su extenso catálogo, que tiene desde dramas intensos hasta comedias ligeras, pasando por documentales, thrillers y producciones internacionales, ha logrado llamar la atención de audiencias de todas las edades y gustos.

Esa diversidad le ha permitido a la plataforma convertirse en una de las opciones más completas en el mercado digital.

Top 10 de las series más populares en Colombia | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Top 10 de las series más populares en Colombia actualmente

Según la información publicada en la página oficial de Netflix, actualmente existe un Top 10 de las series más vistas en Colombia, listado que refleja las producciones que hoy concentran el interés de los suscriptores en el país.

El monstruo de Florencia (miniserie de cuatro episodios)

Mientras un asesino en serie ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia.

Nadie nos vio partir (cinco episodios)

Una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país en un conflicto que marcará su vida. Basada en una historia real.

Reclutas (ocho episodios)

Por impulso, un adolescente hostigado se alista en el Cuerpo de Marines de EE. UU., donde encuentra un propósito y una hermandad inesperada dentro del singular grupo de reclutas.

La huésped (20 episodios)

Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.

Monstruo: la historia de Ed Gein (ocho episodios)

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.

Nadie quiere esto (Dos temporadas de 10 episodios)

Una presentadora de pódcast y un rabino que acaba de quedar soltero se enamoran. ¿Podrá su relación sobrevivir a sus distintos estilos de vida y sus entrometidas familias?

One punch man (Tres temporadas para un total de 27 episodios)

El superhéroe más poderoso del mundo puede matar a cualquiera de un solo golpe, pero al no tener retos, lucha contra la depresión y el hastío.

Románticos anónimos (ocho episodios)

Una chocolatera brillante a quien le incomoda el contacto visual conoce a un heredero que no puede tocar a nadie. Pero, por alguna razón, entre ellos las barreras no existen.

El genio y los deseos (13 episodios)

Mil años después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer sin emociones. ¿Logrará él con su magia llenar de amor y asombro el mundo de ella?

Amor y riqueza (ocho episodios)