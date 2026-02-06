Estas son las tendencias deportivas para 2026 que apuntan a bienestar integral: “Un verdadero aliado”

La relación de las personas con la actividad física continúa transformándose. Estudios como las Tendencias Mundiales de Fitness del Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) y lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que el ejercicio dejó de centrarse exclusivamente en el rendimiento o la apariencia, para consolidarse como un componente del bienestar integral, la prevención de enfermedades crónicas y el cuidado de la salud mental.

De acuerdo con el análisis compartido, una de las principales tendencias será el entrenamiento funcional y de fuerza, debido a su impacto en la prevención de lesiones y el fortalecimiento de músculos, articulaciones y huesos.

El ACSM mantiene este tipo de práctica entre las primeras posiciones de sus rankings globales por sus beneficios en la salud integral y la funcionalidad a largo plazo.

“El 2026 se perfila como un año en el que el movimiento se integra de forma más natural a la vida cotidiana, alineándose a nuevas prioridades y estilos de vida que responden a necesidades reales, como el equilibrio entre cuerpo y mente”, afirmó Lina Navas, profesional en actividad física y deporte de Decathlon.

El running y el trail running también continuarán en crecimiento, en parte por su accesibilidad y posibilidad de adaptación a distintos niveles de condición física.

El ciclismo recreativo y urbano se proyecta como otra práctica en expansión, al combinar ejercicio físico y movilidad sostenible. Su adopción como alternativa de transporte contribuye al fortalecimiento cardiovascular y a la reducción del estrés cotidiano.

Así mismo, los entrenamientos híbridos, que integran fuerza, cardio y movilidad en una sola sesión, responderán a estilos de vida con limitaciones de tiempo. Las actividades al aire libre mantendrán su crecimiento, impulsadas por los beneficios asociados al contacto con la naturaleza.

“Observamos que las personas ya no buscan solo entrenar más, sino entrenar mejor y de forma más consciente. En 2026, el deporte se consolidará como un verdadero aliado del bienestar físico y mental”, concluyó Navas.