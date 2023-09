Este es el santo al que se le debe pedir para solucionar los problemas de pareja

Oración para solucionar los problemas de pareja

Con tu fuerza y poder, y con la ayuda de San Juan y del Espíritu Santo, si ojos tienen, no me miren, si manos tienen, no me toquen, si lenguas tienen, no me hablen, que con los hierros que tengan, a mí no me hieran. Ayúdame con tu mediación a (pedir el deseo que quiera lograr con la ayuda de San Marcos de León). Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum