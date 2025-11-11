Esta semana llegan a HBO Max estrenos imperdibles como las nuevas series originales de HBO ‘Ángela Diniz: asesinada y condenada’ y ‘Merteuil: juegos de seducción’, historias de mujeres que desafiaron los estándares impuestos. Se puede encontrar el terror de ‘La mujer de las sombras’ y disfrutar de la acción en ‘La fianza‘.

Además, comienza la temporada navideña con la película ‘El mejor espectáculo navideño de todos los tiempos’ y se puede explorar la gastronomía mexicana en la ‘Divina comida México’ y con 'Eva Longoria: searching for México’.

Los espectadores no se pueden perder la noche más importante de la música latina en vivo, con la transmisión del ‘Latin Grammy’ en la Temporada de Premios de HBO Max y TNT.

Estrenos en HBO Max para la semana del 10 al 15 de noviembre

‘Ángela Diniz: asesinada y condenada’ | Estreno: 13 de noviembre

La serie está inspirada en el reconocido pódcast Praia dos Ossos y revisita la historia de Ângela Diniz, una mujer que, por su libertad y autonomía, desafió los estándares impuestos a las mujeres y fue brutalmente castigada por ello.

Su última relación terminó en tragedia cuando fue asesinada a quemarropa con cuatro disparos por su novio Doca Street, bajo el argumento de “legítima defensa del honor”, un caso que impulsó los movimientos feministas en todo el Brasil.

'Ángela Diniz: asesinada y condenada' | Estreno: 13 de noviembre

‘La mujer de las sombras’ | Estreno: 14 de noviembre

Ya de luto por la muerte de su esposo, Ramona se enfrenta a un nuevo temor cuando una figura misteriosa aparece fuera de su granja. Con la mujer acercándose cada vez más, Ramona debe proteger a sus hijos de las garras escalofriantes de esta entidad inquietante, cuyas desconocidas intenciones son todo menos pacíficas.

‘Merteuil: juegos de seducción’ | Estreno: 14 de noviembre

La Marquesa de Merteuil, traicionada por Valmont, emprende un audaz camino para convertirse en la principal cortesana de París. Libremente inspirada en la novela “Las amistades peligrosas” de Pierre Choderlos de Laclos, esta historia es una apasionante exploración del precio de la libertad emocional y sexual en un mundo donde las mujeres tenían pocas posibilidades.

‘La fianza’ | Estreno: 14 de noviembre

Narra la historia de Ana, quien tras celebrar el cumpleaños de su hija recibe la inesperada visita de Walter, un extraño que exige saber por Ricardo, su esposo.

Lo que comienza como una conversación incómoda se convierte en una situación límite: Walter decide retener a Ana y a su hija “como fianza” mientras Ricardo negocia con una peligrosa organización narcotraficante.

‘El mejor espectáculo navideño de todos los tiempos’ | Estreno: 14 de noviembre

Los Herdman son los peores niños del mundo. Mienten, roban e incluso molestan a otros niños, y ahora han tomado control de la obra de Navidad.

Es la primera vez que Grace (Judy Greer) la dirige, pero ella y su familia están desbordadas, y deben enfrentarse a un pueblo que quiere deshacerse de los Herdman. Sin embargo, estos niños traviesos les enseñarán el verdadero significado de la Navidad.

‘Latin Grammy’ | 13 de noviembre, en vivo desde las 7:00 p. m. (hora Colombia)

El ‘Latin Grammy’ será parte de la temporada de premios de HBO Max y TNT. Será la noche más importante de la música latina en vivo y se podrá vivir toda la intimidad de la celebración en el pre-show punto de encuentro, con acceso especial a los nominados desde la alfombra roja, con la conducción de Lety Sahagún y Heisel Mora.

‘Divina comida México | Estreno 15 de noviembre

Divina Comida México regresa con nuevos grupos de grandes celebridades mexicanas en una misma mesa. Reconocidos actores, actrices, cantantes, influencers, conductores, periodistas y comediantes abrirán las puertas de su hogar con el objetivo de convertirse en el mejor anfitrión.

Estrenos en HBO para esta semana

Mediante anécdotas, risas, experiencias en común y detalles nunca antes revelados, dejarán a un lado su papel de celebrities para mostrarse tal cual son y descubrir nuevas y divertidas facetas de sí mismos.

'Eva Longoria: searching for México’ | Estreno: 11 de noviembre