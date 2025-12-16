Expoartesanías realizará la ‘Noche del artesano’ con entrada gratuita en Corferias

Este martes, 16 de diciembre, entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., Corferias será escenario de la Noche del Artesano, una jornada con entrada gratuita que se llevará a cabo en el marco de la edición número 35 de Expoartesanías. La iniciativa busca respaldar a los más de 1.000 expositores presentes en la feria y facilitar el acceso del público a productos artesanales colombianos durante la temporada de fin de año.

Expoartesanías 2025 reúne una amplia oferta de piezas elaboradas en distintas técnicas tradicionales y contemporáneas. Entre ellas se encuentran productos de tejeduría, cerámica, joyería, tallado en madera, así como propuestas de diseño y moda. La feria también cuenta con un pabellón dedicado a los sabores tradicionales, donde se ofrecen dulces y aperitivos típicos, asociados a las celebraciones decembrinas y a las novenas.

La diversidad de precios es uno de los rasgos de la muestra, lo que permite el acceso a distintos públicos. En los pabellones es posible encontrar desde mochilas elaboradas en el Cauca hasta joyas inspiradas en la fauna de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el espacio de Diseño Colombia, además, se exhiben artículos para el hogar como mobiliario, sofás y fruteros, desarrollados por creadores nacionales.

Durante la feria se destacan categorías como joyas y accesorios procedentes de diferentes regiones del país, prendas de vestir para diversas edades y usos, así como elementos de decoración con referencias a la biodiversidad colombiana. También se presentan bolsos, carteras y maletas elaboradas por artesanos colombianos y de otros países.