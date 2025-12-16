Suscribirse

Cultura

Expoartesanías realizará la ‘Noche del artesano’ con entrada gratuita en Corferias

La edición 35 de la feria abrirá un espacio especial para promover el trabajo de los expositores y la oferta artesanal colombiana en temporada decembrina.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 8:02 p. m.
'Noche del artesano' en Corferias
'Noche del artesano' en Corferias | Foto: Suministrada / API

Este martes, 16 de diciembre, entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., Corferias será escenario de la Noche del Artesano, una jornada con entrada gratuita que se llevará a cabo en el marco de la edición número 35 de Expoartesanías. La iniciativa busca respaldar a los más de 1.000 expositores presentes en la feria y facilitar el acceso del público a productos artesanales colombianos durante la temporada de fin de año.

Expoartesanías 2025 reúne una amplia oferta de piezas elaboradas en distintas técnicas tradicionales y contemporáneas. Entre ellas se encuentran productos de tejeduría, cerámica, joyería, tallado en madera, así como propuestas de diseño y moda. La feria también cuenta con un pabellón dedicado a los sabores tradicionales, donde se ofrecen dulces y aperitivos típicos, asociados a las celebraciones decembrinas y a las novenas.

La diversidad de precios es uno de los rasgos de la muestra, lo que permite el acceso a distintos públicos. En los pabellones es posible encontrar desde mochilas elaboradas en el Cauca hasta joyas inspiradas en la fauna de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el espacio de Diseño Colombia, además, se exhiben artículos para el hogar como mobiliario, sofás y fruteros, desarrollados por creadores nacionales.

Durante la feria se destacan categorías como joyas y accesorios procedentes de diferentes regiones del país, prendas de vestir para diversas edades y usos, así como elementos de decoración con referencias a la biodiversidad colombiana. También se presentan bolsos, carteras y maletas elaboradas por artesanos colombianos y de otros países.

Expoartesanías hace parte de Econexia, la comunidad digital de conexiones y negocios de Corferias, dentro del ecosistema de industrias creativas y culturales. La programación completa y la información general del evento están disponibles en la página oficial de la feria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Acuerdo entre América de Cali y figura de Selección: firma está a nada de ser oficial

2. Fichas claves del Gobierno Petro irán a juicio disciplinario por el cambio de modelo de salud en el Fomag

3. Fiscalía ganó round en complejo y eterno proceso de extinción de dominio contra los Meyendorff

4. Comisión de Acusación de la Cámara citó de manera exprés a sesiones, archivaría los procesos en contra del presidente Gustavo Petro

5. “La orden del presidente es que en Navidad no se mata”: Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CorferiasExpoartesanias virtual

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.