Gustavo Petro reveló detalle inédito del abucheo que recibió en evento de su Gobierno: “Se ubicaron donde iba a coger el carro”

En un evento organizado por el Gobierno nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, fue abucheado por algunos asistentes a la Macrorrueda de las Américas 2026, que se llevó a cabo en Corferias, en Bogotá.

El tenso momento parece no haber sido olvidado por el jefe de Estado, ya que en el más reciente consejo de ministros, realizado en la Casa de Nariño, el mandatario hizo mención a ese episodio.

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En una de las intervenciones durante esa extensa sesión, el jefe de Estado detalló un inédito hecho que se registró al salir del auditorio en Corferias: “Los uribistas que fueron, fueron a chiflar; siendo ellos beneficiarios del programa, yo me di cuenta desde arriba que, además, se salieron; era un grupillo que se salió para ubicarse donde yo iba a coger el carro para irme”.

“Habían cuadrado con algunos medios de comunicación que ya estaba ahí para mostrar imágenes chiflándome mientras yo me subía al carro, para que esa fuera la noticia y no que había 7.000 empresarios ahí reunidos”, explicó el izquierdista.

También expresó el presidente Petro sobre el evento: “Fueron 60 países comprando productos colombianos, que es el esfuerzo que está haciendo este gobierno, y saboteándolo los mismos colombianos solo porque son uribistas”.

En el consejo de ministros también tomó la palabra la ministra de Comercio, Diana Morales: “Fueron cuatro o cinco personas en un universo de 6.000 empresarios; creo que no era la mayoría ni el sentir de la mayoría”.

Cabe reseñar que luego de que fuera abucheado, Petro intentó continuar con su discurso: “El análisis que hemos hecho hasta ahora es que efectivamente lo que hizo desplomar las cantidades que diferenciaban las exportaciones de las importaciones de Colombia ha sido la caída de exportar petróleo”.

“Fuera Petro”: el presidente Gustavo Petro fue abucheado en la Macrorrueda de las Américas 2026. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yjqOSHt54Y — Revista Semana (@RevistaSemana) April 14, 2026

Sumado a ello, indicó en ese evento: “Éramos desde hace 50 años, después de que fuimos cafeteros, exportadores netos de carbón y petróleo, en las exportaciones legales, para no mencionar las ilegales. Esa articulación significaba al mundo, que durante los últimos 50 años, pues si la ciencia tiene razón y si la ciencia es leída por la sociedad y no ignorada, porque va en masa al matadero”.

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“La ciencia lo que ha dicho es que ese petróleo y ese carbón, al ser utilizados industrialmente y en escala cada vez mayor, en una reproducción ampliada, se derrite cada vez más el hielo, se evapora cada vez más el agua, cae en forma abrupta el agua de las lluvias, tenemos tierras inundadas; a eso se le llama crisis climática”, concluyó el jefe de Estado en la Macrorrueda de las Américas 2026.