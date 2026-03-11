El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los principales representantes de la narrativa hispanoamericana, falleció a los 87 años, informó este martes la Casa de la Literatura Peruana.

‘Errancia en el país del olvido’: Constanza Aguirre y 18 obras para pensar la memoria del país

Bryce Echenique, autor de Un mundo para Julius y No me esperen en abril, entre otros títulos, fue distinguido con numerosos premios a lo largo de su carrera. Era considerado el narrador peruano vivo más exitoso después del premio Nobel Mario Vargas Llosa, fallecido en abril del año pasado.

“Lamentamos la partida de (...) Alfredo Bryce Echenique (1939–2026), una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”, señaló la entidad dependiente del gobierno.

Su último libro, publicado en 2021, fue el autobiográfico Permiso para retirarme, el tercer volumen de sus denominadas Antimemorias, un guiño a las memorias del escritor francés André Malraux.

La Cátedra Vargas Llosa, con sede en Madrid, también lamentó su fallecimiento y lo calificó como una de las plumas “más singulares y entrañables” del escenario cultural de Hispanoamérica, en un comunicado publicado este martes.

Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

La poética del dolor y la redención en ‘Actos humanos’, de Han Kang

Bryce atrajo las miradas de la crítica con su celebrada novela Un mundo para Julius (1970) a la que siguieron obras como Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña, Guía triste de París, entre otras obras.

En una entrevista con la AFP en 2009 el escritor declaró haber tenido desde niño una enorme facilidad para inventar historias y se calificó a sí mismo como un “cuentacuentero”.

Bryce Echenique nació en Lima un 19 de febrero de 1939 y vivía apartado de la atención pública en los últimos años. Regresó a Perú a principios del siglo XXI tras vivir más de cinco décadas en Europa, principalmente en España y Francia, donde fue profesor universitario en París y Montpellier.

Reacciones

Desde la cuenta de Cultura de la UNAM, se destacó: “La ironía elegante y el humor melancólico marcaron la obra de Alfredo Bryce Echenique, voz clave de la narrativa latinoamericana. El escritor peruano, autor de Un mundo para Julius y Reo de nocturnidad, convirtió la vida íntima en gran novela, y retrató con sensibilidad y crítica a la sociedad limeña”.

Raúl Tola, periodista y escritor, señaló que la literatura de Alfredo Bryce Echenique “tiene el gran mérito de despercudir la literatura peruana, permitiéndonos sonrisas que no son necesariamente originadas por hechos solo divertidos”.

Por su lado, en sus redes, la editorial Anagrama recordó varias frases claves que dejó en vida, como “el humor es un pararrayos vital” y “así como la arquitectura corrige las incomodidades de la naturaleza, la literatura corrige las incomodidades de la realidad”.

La Casa de la Literatura Peruana señaló que su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores.

"Así como la arquitectura corrige las incomodidades de la naturaleza, la literatura corrige las incomodidades de la realidad”, dijo Bryce Echenique. Foto: NurPhoto via Getty Images

‘La envidia’, de Isabel Botero: Radiografía de una pasión sombría

Sobre sus últimos años, el escritor Daniel Titinger expresó que Bryce Echenique vivía en un modo literario y en una fantasía permanente: “Todo el tiempo hablaba de la amistad. No le importaba la muerte. Estaba muy al tanto de la felicidad de sus amigos”.