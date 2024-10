Goethe, una estrella pop de su tiempo

El protagonista de la novela es Werther, a quien siempre lo llaman por su apellido y no parece tener nombre. Se enamora de Lotte, que ya está comprometida. Mientras Werther continúa desarrollando sus sentimientos por ella, Lotte permanece fiel a su prometido. Cuando Werther no ve otra salida al amor no correspondido, acaba quitándose la vida.