Hermanos Lebrón se pelean las contrataciones de la orquesta; esto pasa

La legendaria orquesta salsera ‘The Lebron Brothers’ o Los Hermanos Lebrón, que por años ha deleitado a miles de personas en América, especialmente con grandes éxitos como Temperatura, Llegamos, La agonía, Diez lágrimas, entre otras, no está pasando por un buen momento debido a un conflicto interno de intereses entre dos de los hermanos y uno de los hijos de los mismos.

El maestro Ángel Lebrón expresó: “Por ahí hay una manager que trabajó con la orquesta hace 9 años y ella y mi sobrino Julián y mi hermano Carlos están tratando de quitarme la orquesta -porque yo soy dueño de esta orquesta, soy representante legal- los cantazos que vienen en la música, yo soy esa persona y mi hermano Carlos y su hijo (que no tiene ni educación) están tratando de quitarme la orquesta y pusieron avisos para contratos, que lo contraten con la manager que era de nosotros la señora Rosa”.

Los Hermanos Lebron llevan años haciendo música- Foto: Archivo particular

“Los que quedamos solamente somos yo y Carlos, y él y el hijo Julián se quieren aprovechar y tratar de quitarnos la orquesta antes que yo muera... o lo que sea por egoísmo, tratando de hacer una cosa tan sucia a mí, se pasa hablando mal de mí, de Frankie, de José no habla mal, ni del papá, pero le ha hablado al papá y el papá que es mi hermano Carlos, y acepta eso. Yo no lo acepto”, agregó.

“No hay manera en el mundo que esta orquesta vaya a ser de Julián y de Carlos, esta orquesta es mía legalmente, tengo todos los papeles de que yo soy el representante legal y la señora Rosa se va a llevar una gran demanda porque ella hizo lo mismo cuando estaba con nosotros hace 9 años, nos ponía a nosotros a pelear entre los hermanos, quería que yo peleara con Frankie, que peleara con José, con todo esto para ella es cogernos y agarrarnos y ahora está haciendo lo mismo, pero ahora tiene un poquito más fuerza”, añadió.

El maestro Ángel, además, enfatizó: “el que quiera contratar a los hermanos lebrón tiene que contactarse con el manager de ellos que es Gilberto Cárdenas, el único que puede vender la orquesta, no Julián porque a Julián no lo quieren, nadie quiere verlo, él no es gran cosa, es un sucio... tú no eres un tú no eres familia”.

“Todos son unos ladrones, Julián, mi hermano Carlos y la esposa de él, porque ella es la que está detrás de todo esto, ha estado detrás de todo esto estos años, pero no ha podido y ahora va a ser con la ley ahora ella quiere jugar, ellos quieren jugar conmigo... está bien vamos a jugar. El abogado mío los va a estar llamando a ustedes”, aseveró.

Por su parte, Carlos Lebrón también salió al paso a defenderse de las acusaciones de su hermano, pues aseguró que la señora Rosa González, la mánager de la que habla su hermano, es una persona con una conducta transparente, y que los anteriores mánagers que tuvieron en la orquesta no habían rendido frutos.

De igual manera, afirmó que su hijo sí había estudiado y que se dedicaba a toda la percusión, pero que no era alguien de la calle “que no sabe”; además dijo que ellos no eran ladrones y que no le habían robado nada a nadie, en ningún momento.

Por el momento los fanáticos están a la espera de cómo se desarrollará el altercado entre ambos hermanos que dieron tantas alegrías con su música a miles de fanáticos salseros.