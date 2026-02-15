Gente

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade: El dueto que tardó 17 años en llegar

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade se unen para una colaboración soñada en la canción “Tengo que contarte”.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

15 de febrero de 2026, 7:23 a. m.
Julieta Venegas y Natalia Lafourcade presentan “Tengo Que Contarte”, una canción que abraza el regional mexicano
Julieta Venegas y Natalia Lafourcade presentan “Tengo Que Contarte”, una canción que abraza el regional mexicano Foto: x

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade vuelven a unir sus voces después de 17 años. Las dos figuras esenciales de la música Mexicana presentan "Tengo que contarte", un tema que marca su esperado reencuentro artístico y que forma parte del nuevo álbum de Venegas, Norteña, un proyecto profundamente vinculado a sus raíces Mexicanas.

Isabella Ladera confirma su segundo embarazo, tras su mediática ruptura con Beéle; ¿Quién es el padre?

La canción “Tengo Que Contarte” es una exploración sonora dentro del regional mexicano, género que ha resonado con nuevas generaciones de artistas y audiencias en los últimos años. Este sencillo forma parte de Norteña, el nuevo álbum de Julieta Venegas, un homenaje a sus raíces tijuanenses. Criada en la frontera norte de México, Julieta Venegas refleja fuertemente su identidad artística y su visión única del mundo en su música.

La colaboración entre las dos cantantes mexicanas es parte del segundo sencillo del álbum de Julieta. La canción sobresale por la fusión impecable de la lírica melancólica y directa de Julieta con la sensibilidad y el toque folclórico de Natalia.

“Tengo que contarte” es una pieza que abraza los sonidos del regional mexicano desde una mirada contemporánea y profundamente emocional, es una conversación hecha canción, moviéndose entre la nostalgia y la confesión, explorando ese momento íntimo en el que decir la verdad se vuelve inevitable.

Arcadia

¿Entradas a $8.000? Regresa la Fiesta del Cine con tarifas económicas: conozca fechas y cómo aprovechar estos descuentos

Televisión

Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro” con alianzas inesperadas y batallas en La Quebrada

Televisión

La película que arrasa en Netflix: 104 millones de visitas en 24 días y un detalle que la vuelve imparable

Televisión

Estrenos que llegan a Netflix en la semana del 16 al 22 de febrero

Arcadia

“No se me ocurre una vida mejor”: Bryan Adams nos habla de más de 40 años de carrera y su concierto en Bogotá

Arcadia

Amor Towles habla con Arcadia: “La literatura intenta significar algo distinto para cada lector”

Televisión

El universo de ‘The Big Bang Theory’ se expande: se anuncia el regreso de tres personajes de la serie

Cultura

Sonidos desde México: ‘ESTAN STRANGE I’, el más reciente álbum de Rey Pila, se recarga desde la electrónica

Semana TV

Muere Paquita la del Barrio a los 77 años. Aquí más detalles

Gente

Peso Pluma es ahora el rey de la música latina; ¿los sonidos regionales mexicanos son el nuevo reguetón?

Juntas, tejen un homenaje a la tradición del regional mexicano. Más que una simple canción, es un diálogo artístico entre las dos artistas. Invita a los oyentes a hacer una pausa y conectar con sus emociones.

“Dos amigas se juntan para hablar sobre la vida. Que no siempre es fácil, que a veces nos confunde y nos deja sin armas frente a los cambios y todas las distintas cosas que pueden suceder. Pero una amiga es aliento, alguien que nos escucha y que puede entender lo que hemos vivido. Es una canción sobre no siempre estar en el mejor lugar, cómo a veces necesitamos detenernos y tratar de explicarnos cómo seguir, y una persona cercana es quien nos ayuda a saber que pase lo que pase, siempre encontraremos el camino para salir de esas tristezas que nos detienen”. Comentó Venegas.

Pasaron 17 años antes de que las dos cantantes mexicanas regresaran en una misma canción. En 2009, colaboraron en “Hu hu hu”, incluida en el álbum “Natalia Lafourcade”.

“Estoy feliz de haber colaborado con mi adorada Natalia Lafourcade, con quien hace mucho que nos conocemos, a quien admiro y siento como una voz ideal para cantar juntas esta canción de amistad, de encuentro, y de cariño. Quería transmitir un espíritu de cantina, de estar en un lugar hablando sobre las verdades de la vida. Esta es sobre cómo a veces en la vida, las personas que nos sostienen son las más importantes para seguir adelante”. Julieta comentó sobre su colaboración sobre su nueva canción.

Reinvención de la música tradicional mexicana

“Sentí que no le importaba a nadie”: la experiencia cercana a la muerte que alejó a Alberto Linero del sacerdocio y lo llevó al matrimonio

Con este proyecto, Venegas busca reconectarse con sonidos tradicionales desde una perspectiva moderna, reafirmando así su habilidad para reinventarse sin perder su esencia.

Recientemente, Julieta Venegas recibió el Premio icono en la entrega de los TikTok Awards Latinoamérica en la Ciudad de México, reafirmando su estatus como una de las artistas más influyentes de su generación, mientras sigue agregando fechas a su gira por México.

Más de Arcadia

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade presentan “Tengo Que Contarte”, una canción que abraza el regional mexicano

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade: El dueto que tardó 17 años en llegar

Sala de cine

¿Entradas a $8.000? Regresa la Fiesta del Cine con tarifas económicas: conozca fechas y cómo aprovechar estos descuentos

Netflix lleva historias intensas y nuevas temporadas a audiencias de todo el mundo.

Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro” con alianzas inesperadas y batallas en La Quebrada

La película que ya supera los 100 millones de visualizaciones en menos de un mes en Netflix.

La película que arrasa en Netflix: 104 millones de visitas en 24 días y un detalle que la vuelve imparable

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Estrenos que llegan a Netflix en la semana del 16 al 22 de febrero

Bryan Adams encapsula en su música los mejores días de la vida...

“No se me ocurre una vida mejor”: Bryan Adams nos habla de más de 40 años de carrera y su concierto en Bogotá

Nació en Boston en 1964 y vive en Nueva York, donde ubica varios relatos. Towles se hizo global siguiendo su propio método y ritmo.

Amor Towles habla con Arcadia: “La literatura intenta significar algo distinto para cada lector”

Kevin Sussman y otros dos actores confirmados para la nueva serie de Max.

El universo de ‘The Big Bang Theory’ se expande: se anuncia el regreso de tres personajes de la serie

'Cumbres Borrascosas', protagonizada por la nominada al Óscar y al BAFTA Margot Robbie junto al nominado al BAFTA Jacob Elordi.

Cinco cosas sobre ‘Cumbres borrascosas’, la nueva y polémica adaptación del libro de Emily Brontë

Alternativa Film Festival se anuncia para 2026 en Medellín.

Alerta diseñadores y afines: Alternativa Film Festival busca artista local para crear su imagen oficial 2026

Noticias Destacadas