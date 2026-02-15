Julieta Venegas y Natalia Lafourcade: El dueto que tardó 17 años en llegar

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade vuelven a unir sus voces después de 17 años. Las dos figuras esenciales de la música Mexicana presentan "Tengo que contarte", un tema que marca su esperado reencuentro artístico y que forma parte del nuevo álbum de Venegas, Norteña, un proyecto profundamente vinculado a sus raíces Mexicanas.

La canción “Tengo Que Contarte” es una exploración sonora dentro del regional mexicano, género que ha resonado con nuevas generaciones de artistas y audiencias en los últimos años. Este sencillo forma parte de Norteña, el nuevo álbum de Julieta Venegas, un homenaje a sus raíces tijuanenses. Criada en la frontera norte de México, Julieta Venegas refleja fuertemente su identidad artística y su visión única del mundo en su música.

La colaboración entre las dos cantantes mexicanas es parte del segundo sencillo del álbum de Julieta. La canción sobresale por la fusión impecable de la lírica melancólica y directa de Julieta con la sensibilidad y el toque folclórico de Natalia.

“Tengo que contarte” es una pieza que abraza los sonidos del regional mexicano desde una mirada contemporánea y profundamente emocional, es una conversación hecha canción, moviéndose entre la nostalgia y la confesión, explorando ese momento íntimo en el que decir la verdad se vuelve inevitable.

Juntas, tejen un homenaje a la tradición del regional mexicano. Más que una simple canción, es un diálogo artístico entre las dos artistas. Invita a los oyentes a hacer una pausa y conectar con sus emociones.

“Dos amigas se juntan para hablar sobre la vida. Que no siempre es fácil, que a veces nos confunde y nos deja sin armas frente a los cambios y todas las distintas cosas que pueden suceder. Pero una amiga es aliento, alguien que nos escucha y que puede entender lo que hemos vivido. Es una canción sobre no siempre estar en el mejor lugar, cómo a veces necesitamos detenernos y tratar de explicarnos cómo seguir, y una persona cercana es quien nos ayuda a saber que pase lo que pase, siempre encontraremos el camino para salir de esas tristezas que nos detienen”. Comentó Venegas.

Pasaron 17 años antes de que las dos cantantes mexicanas regresaran en una misma canción. En 2009, colaboraron en “Hu hu hu”, incluida en el álbum “Natalia Lafourcade”.

“Estoy feliz de haber colaborado con mi adorada Natalia Lafourcade, con quien hace mucho que nos conocemos, a quien admiro y siento como una voz ideal para cantar juntas esta canción de amistad, de encuentro, y de cariño. Quería transmitir un espíritu de cantina, de estar en un lugar hablando sobre las verdades de la vida. Esta es sobre cómo a veces en la vida, las personas que nos sostienen son las más importantes para seguir adelante”. Julieta comentó sobre su colaboración sobre su nueva canción.

Reinvención de la música tradicional mexicana

Con este proyecto, Venegas busca reconectarse con sonidos tradicionales desde una perspectiva moderna, reafirmando así su habilidad para reinventarse sin perder su esencia.

Recientemente, Julieta Venegas recibió el Premio icono en la entrega de los TikTok Awards Latinoamérica en la Ciudad de México, reafirmando su estatus como una de las artistas más influyentes de su generación, mientras sigue agregando fechas a su gira por México.