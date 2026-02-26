Gente

Asesinan a reconocido integrante de grupo de música regional mexicana; comparten doloroso mensaje

Sus compañeros de despidieron por medio de sus redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

26 de febrero de 2026, 5:49 p. m.
Grupo Arraigado: Integrante de la reconocida banda de música regional fue asesinado en su vehículo.
Grupo Arraigado: Integrante de la reconocida banda de música regional fue asesinado en su vehículo. Foto: Grupo Arraigado

Los amantes de la música regional mexicana nuevamente están de luto, pues Julio César Beltrán acordeonista del Grupo Arraigado fue asesinado el pasado miércoles, 25 de febrero, cuando se movilizaba en su carro y fue sorprendido varios por hombres armados que abrieron fuego en su contra y terminaron con su vida.

Aunque las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos, hasta ahora no se han entregado detalles concluyentes sobre los responsables ni sobre las razones detrás del crimen.

La información de lo ocurrido fue compartida a través de la cuenta oficial de la banda, y se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, ya que se expresaron palabras de despedida y tristeza tras los fuertes hechos.

“Con profundo pesar y respeto, participamos el sensible fallecimiento de Julio César, quien ha partido de este mundo dejando una huella imborrable en el corazón de quienes tuvimos el honor de conocerlo y amarlo”, señalaron, resaltando además su papel como padre, hijo y amigo.

Gente

¿Nataly Umaña regresa a La Casa de los Famosos? El anuncio que divide opiniones tras el romance de Alejandro Estrada

Gente

Dominica Duque no se quedó callada: así frenó a Carla Giraldo tras incómoda pregunta sobre Alejandro Estrada

Gente

Melissa Gate revela la conversación privada que tuvo con Altafulla: “Le pedí disculpas”

Gente

Pipe Bueno revela la poderosa razón de su ausencia en la boda de Jhonny Rivera: “Estuve años alejado de Dios”

Gente

Paola Jara viajó con su hija pequeña y mostró su figura después de haber dado a luz hace meses. “Así terminaron”

Gente

Nicolás Arrieta ventiló secreto de Lina Tejeiro y expuso lo que ella busca en un hombre: “Voy a venderla”

Gente

Padre de Mariana Zapata, participante de ‘La casa de los famosos 3′, expuso mensajes del Tino Asprilla a su hija y compartió su reacción

Arcadia

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade: El dueto que tardó 17 años en llegar

Cultura

Sonidos desde México: ‘ESTAN STRANGE I’, el más reciente álbum de Rey Pila, se recarga desde la electrónica

Semana TV

Muere Paquita la del Barrio a los 77 años. Aquí más detalles

Murió integrante de Chespirito: “Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad”

Beltrán había construido una carrera sólida dentro del regional mexicano. Además de su paso por Grupo Arraigado, colaboró con distintos intérpretes y proyectos que lo llevaron a ganar reconocimiento entre el público del norte del país. Más adelante se mostró ante el mundo como solista, lanzando canciones que reforzaron su identidad musical y le permitieron mantenerse vigente en los escenarios musicales.

Su última aparición pública ocurrió el 21 de febrero en un conocido recinto nocturno de Los Mochis. Aquella presentación, que fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, y hoy es recordada como su despedida inesperada de los escenarios.

Julio César Beltrán, acordeonista del Grupo Arraigado que fue asesinado.
Julio César Beltrán, acordeonista del Grupo Arraigado que fue asesinado. Foto: Grupo Arraigado

“Apasionado de la música, encontró en el acordeón y en la composición el lenguaje perfecto para expresar su sentir. Como músico, honró con orgullo el legado de su padre, esforzándose siempre por conducirse como un hombre fino, de valores firmes y principios inquebrantables. Su legado no se mide en el tiempo, sino en el amor que sembró, en las enseñanzas que deja y en las melodías que seguirán resonando como eco eterno de su presencia”, escribieron sus compañeros.

Además dedicaron algunas palabras especiales pa el núcleo familiar del fallecido artista.

Tulio Zuluaga reveló la enfermedad que casi le cuesta la vida: “Estuve a punto de morir”

“A sus familiares, elevamos nuestras oraciones y expresamos nuestras más sinceras condolencias, deseando que encuentren fortaleza en la fe y consuelo en los recuerdos que vivirán para siempre”,

La noticia provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde músicos, productores y fanáticos expresaron su dolor y enviaron mensajes de solidaridad.

Más de Gente

anuncio de 'La Casa de los Famosos' que involucra a Alejandro Estrada y Nataly Umaña

¿Nataly Umaña regresa a La Casa de los Famosos? El anuncio que divide opiniones tras el romance de Alejandro Estrada

El intercambio entre Dominica Duque y Carla Giraldo que encendió las redes

Dominica Duque no se quedó callada: así frenó a Carla Giraldo tras incómoda pregunta sobre Alejandro Estrada

Melissa Gate reveló la conversación que tuvo con Altafulla tras la final de 'La casa de los famosos'.

Melissa Gate revela la conversación privada que tuvo con Altafulla: “Le pedí disculpas”

Pipe Bueno comparte su experiencia tras retiro espiritual

Pipe Bueno revela la poderosa razón de su ausencia en la boda de Jhonny Rivera: “Estuve años alejado de Dios”

Foto: Instagram @paolajarapj

Paola Jara viajó con su hija pequeña y mostró su figura después de haber dado a luz hace meses. “Así terminaron”

Nicolás Arrieta vendió a Lina Tejeiro y reveló los requisitos que tiene para estar con un hombre.

Nicolás Arrieta ventiló secreto de Lina Tejeiro y expuso lo que ella busca en un hombre: “Voy a venderla”

Mariana Zapata aclaró la situación con Mr. Stiven y lo que sucedió.

Padre de Mariana Zapata, participante de ‘La casa de los famosos 3′, expuso mensajes del Tino Asprilla a su hija y compartió su reacción

Pipe Bueno le hace propuesta a Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W habló sobre la ausencia de Pipe Bueno en el matrimonio de Jhonny Rivera: esto dijo

Karen Sevillano y Vicky Berrío, confirmadas en La casa de los famosos.

Vicky Berrío y Karen Sevillano hablaron por primera vez sobre final del ‘After Show’; contaron cómo se enteraron de la decisión

Noticias Destacadas