Asesinan a reconocido integrante de grupo de música regional mexicana; comparten doloroso mensaje

Los amantes de la música regional mexicana nuevamente están de luto, pues Julio César Beltrán acordeonista del Grupo Arraigado fue asesinado el pasado miércoles, 25 de febrero, cuando se movilizaba en su carro y fue sorprendido varios por hombres armados que abrieron fuego en su contra y terminaron con su vida.

Aunque las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos, hasta ahora no se han entregado detalles concluyentes sobre los responsables ni sobre las razones detrás del crimen.

La información de lo ocurrido fue compartida a través de la cuenta oficial de la banda, y se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, ya que se expresaron palabras de despedida y tristeza tras los fuertes hechos.

“Con profundo pesar y respeto, participamos el sensible fallecimiento de Julio César, quien ha partido de este mundo dejando una huella imborrable en el corazón de quienes tuvimos el honor de conocerlo y amarlo”, señalaron, resaltando además su papel como padre, hijo y amigo.

Beltrán había construido una carrera sólida dentro del regional mexicano. Además de su paso por Grupo Arraigado, colaboró con distintos intérpretes y proyectos que lo llevaron a ganar reconocimiento entre el público del norte del país. Más adelante se mostró ante el mundo como solista, lanzando canciones que reforzaron su identidad musical y le permitieron mantenerse vigente en los escenarios musicales.

Su última aparición pública ocurrió el 21 de febrero en un conocido recinto nocturno de Los Mochis. Aquella presentación, que fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, y hoy es recordada como su despedida inesperada de los escenarios.

Julio César Beltrán, acordeonista del Grupo Arraigado que fue asesinado. Foto: Grupo Arraigado

“Apasionado de la música, encontró en el acordeón y en la composición el lenguaje perfecto para expresar su sentir. Como músico, honró con orgullo el legado de su padre, esforzándose siempre por conducirse como un hombre fino, de valores firmes y principios inquebrantables. Su legado no se mide en el tiempo, sino en el amor que sembró, en las enseñanzas que deja y en las melodías que seguirán resonando como eco eterno de su presencia”, escribieron sus compañeros.

Además dedicaron algunas palabras especiales pa el núcleo familiar del fallecido artista.

“A sus familiares, elevamos nuestras oraciones y expresamos nuestras más sinceras condolencias, deseando que encuentren fortaleza en la fe y consuelo en los recuerdos que vivirán para siempre”,

La noticia provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde músicos, productores y fanáticos expresaron su dolor y enviaron mensajes de solidaridad.