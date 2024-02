La oración al Sagrado Corazón de Jesús para que todo salga bien

Orar es de los actos más sagrados en la cultura de la religión, principalmente de quienes practican el cristianismo.

La principal premisa que se comparte sobre la oración es la de hacerla con voluntad, mas no por obligación; además, se trata de un momento íntimo en el que se confían todos los temores, ya sean personales o familiares.

Sumado a esto, en la oración se puede elegir hacia quién van dirigidas las peticiones. Precisamente, una de las inclinaciones que muchos prefieren es la de hacer el acto de oración al Sagrado Corazón de Jesús.

¿Qué es el Sagrado Corazón de Jesús?

De acuerdo con datos del portal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Sagrado Corazón de Jesús es la muestra de fe de que Dios ama a toda la humanidad, tal como lo hace su hijo Jesucristo, quien “sufre cuando su inmenso amor no es correspondido”.

En la misma línea, los conocedores del tema religioso dicen que, en la cultura católica, junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, especifican que todos los días los creyentes se pueden acercar mucho más al Hijo del Todopoderoso, quien murió en la cruz, y Él tratará de dar, desde el poder de su corazón, las soluciones para que todo salga bien, ya sean problemas familiares, falta de empleo, prosperidad económica, entre otros aspectos de la vida.

Sin embargo, es pertinente añadir que el Sagrado Corazón de Jesús obra en función de aquellas personas que también están dispuestas a compartir, es decir, los individuos que no solo piensan en su propio bienestar, sino que también en el de los demás.

El Sagrado Corazón de Jesús obra en función de aquellas personas que también están dispuestas a compartir. | Foto: Getty Images

En resumen, el citado escenario digital consigna que “adoramos el corazón de Cristo porque es el corazón del Verbo encarnado, del hijo de Dios hecho hombre”.

¿Cómo orarle al Sagrado Corazón de Jesús?

Teniendo en cuenta explicaciones del blog Sagrado Corazón de Jesús net, siempre habrá una luz de esperanza para que todo salga bien. Dicha luz puede ser iluminada por el Sagrado Corazón de Jesús.

En ese orden de ideas, los seguidores religiosos aconsejan no perder la fe, primordialmente en los momentos de crisis o incertidumbre. “Confía en Dios con todo tu corazón para que puedas cumplir tus más anhelados sueños”, aseguran.

Puede pasar que al momento de orar se sientan ganas de llorar. | Foto: Getty Images

Así las cosas, existe una oración enfocada al Sagrado Corazón de Jesús para que todo lo que se proponga salga en los mejores términos posibles, gracias a la acción del Todopoderoso y de su sagrado hijo al lado.

Antes de dar a conocer las palabras que conforman esta oración, es pertinente recordar que los creyentes manifiestan que el acto de la oración no debe ser necesariamente seguir unas líneas predispuestas. Las personas también pueden hacerlo con sus propias palabras y que salgan desde el corazón, “siempre con la verdad”.

Oración para que todo salga bien

“¡Oh Jesús! Tú eres la verdad, la luz y la vida, eres el camino y solo en ti puedo confiar. Con esta oración te pido de rodillas que me ayudes a sobrepasar este momento, y que me permitas tener la sabiduría para tomar buenas decisiones y todo me salga bien.

Padre nuestro, no puedo describir el amor que siento por ti, pero soy consciente de que puedo encontrar la felicidad y la tranquilidad en tu palabra. No me desampares y guía mis pasos, por favor; quiero seguir tu palabra y encontrar la tranquilidad en estos días difíciles.

En el nombre del Sagrado Corazón de Jesús, te pido Señor mío que no me falte trabajo, que mis días sean productivos y que el calor de mi familia no me falte. Te doy gracias Señor por todas las cosas que me das, protégeme de todo mal y ayúdame para salir adelante”. Amén.