La poderosa oración para eliminar los celos y mejorar la confianza en el matrimonio

“Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie ”, dice el evangelio de Mateo 19: 5-6 en la Reina Valera Contemporánea (RVC).

Asimismo, en el libro de Proverbios se observa cómo dentro de los consejos para el creyente se le motiva a no comenzar una relación con una mujer que no sea su esposa:

“Te librarás de la mujer ajena, de esa extraña que con sus palabras te halaga, pero abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto con Dios. Por eso su casa conduce a la muerte y sus sendas terminan entre los muertos. Quien a ella se allega, no vuelve jamás; ¡ya no encuentra los senderos de la vida!”, precisa Proverbios 2:16-19 en la RVC.

“¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones”.