Las 10 mejores series de HBO Max que arrasan en Colombia

Este lunes festivo se convierte en la oportunidad ideal para ponerse al día con las producciones más vistas de HBO Max en Colombia. Entre estrenos, dramas históricos, películas biográficas y clásicos renovados, la plataforma ofrece un abanico de opciones que también sirven para programar la semana con horas de entretenimiento garantizado.

Las series más vistas de HBO Max en Colombia

HBO Max se mantiene como una de las plataformas más populares en Colombia, ofreciendo series que combinan acción, drama, comedia y clásicos que siguen conquistando a los suscriptores. Estas son las diez producciones que actualmente dominan las listas de lo más visto.

Cada semana, los suscriptores descubren historias que se vuelven rápidamente virales. | Foto: Max

1. Twisted Metal: acción y humor negro en un mundo postapocalíptico

Inspirada en el popular videojuego, esta serie combina acción desbordada y humor irreverente. Su estilo frenético, con batallas entre vehículos y personajes excéntricos, le ha permitido liderar la lista de lo más visto en el país.

2. La Vorágine: la literatura colombiana en la pantalla

La célebre novela de José Eustasio Rivera llegó a la televisión con una adaptación que revive la historia de amor y supervivencia en medio de la selva. Un clásico literario transformado en una producción que conecta con la identidad cultural nacional.

3. Marcial Maciel: El Lobo de Dios: docuserie que incomoda

Este documental de cuatro capítulos aborda los abusos cometidos por el sacerdote mexicano Marcial Maciel. La serie ha generado impacto por su crudeza y su enfoque en testimonios que revelan uno de los episodios más oscuros de la Iglesia.

4. And Just Like That...: el legado de Sex and the City

La secuela del clásico neoyorquino continúa explorando la vida de Carrie y sus amigas. En su tercera temporada, que recientemente concluyó, el relato muestra cómo los personajes lidian con la madurez y las transformaciones de la sociedad actual.

5. Chespirito: Sin Querer Queriendo: la vida detrás del ídolo

Estrenada en junio, esta miniserie biográfica revela la faceta íntima y profesional de Roberto Gómez Bolaños. La producción muestra tanto los éxitos como los conflictos personales del creador de íconos de la comedia latinoamericana.

Max lanza tráiler de serie biográfica sobre Chespirito: estreno será el 5 de junio. | Foto: Captura de pantalla X: @StreamMaxLA

6. La Edad Dorada: drama histórico en ascenso

Ambientada en la Nueva York del siglo XIX, este drama de época creado por Julian Fellowes refleja la tensión entre la aristocracia y los nuevos millonarios. Su detallada ambientación la convierte en una de las favoritas del catálogo.

7. Rick and Morty: animación con sello irreverente

El excéntrico científico y su nieto siguen conquistando a la audiencia con aventuras interdimensionales. Mientras la octava temporada se transmite en 2025, los fanáticos disfrutan de todas las anteriores entregas en la plataforma.

8. Viudas Negras: humor negro con acento argentino

Esta comedia negra narra el regreso al crimen de dos exladronas forzadas por un chantaje. Con giros inesperados y diálogos mordaces, ha logrado un lugar destacado entre los favoritos en Colombia.

9. Bahar: drama turco que conmueve

El fenómeno de las producciones turcas también se hace presente en HBO Max. Bahar relata una historia de resiliencia, emociones familiares intensas y luchas personales que conectan con una audiencia amplia.

10. Gilmore Girls: el regreso de un clásico