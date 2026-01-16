Cine

Minculturas abre ‘Encuentros 2026′, convocatoria para fortalecer proyectos de ficción y animación en el FICCI 65

Directores y productores interesados en participar en los espacios de formación y relacionamiento, que buscan impulsar el sector cinematográfico de Colombia y América Latina, pueden postular sus proyectos hasta el 18 de enero.

Redacción Arcadia
16 de enero de 2026, 4:56 p. m.
Las actividades se realizarán de manera virtual del 6 al 10 de abril de 2026 y de forma presencial del 13 al 17 de abril, en el marco del FICCI 65.
Con una nueva versión de la estrategia Encuentros, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes llegará al 65° Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI para potenciar proyectos, procesos, dinámicas y agentes del sector cinematográfico de Colombia y América Latina, en los géneros de ficción y animación.

El FICCI 65 revela su imagen: en 2026, el festival ofrece el árbol como símbolo del encuentro comunitario

Para avanzar en ese propósito, la DACMI, Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Minculturas, abrió la convocatoria para seleccionar a los participantes de Encuentros 2026. Queda poco tiempo, así que no pierda el impulso si siente que el espacio es para usted.

En primer lugar, directores o productores latinoamericanos que tengan su primer o segundo proyecto de largometraje en etapa de desarrollo se podrán postular para el 21° Encuentro Internacional de Productores - Ficción. En este también pueden participar personas pertenecientes a grupos étnicos de Colombia, a quienes se les asegurará mínimo un cupo para su participación.

En segundo lugar, la convocatoria invita a proyectos colombianos de largometrajes y cortometrajes en etapa de desarrollo, para participar en el 3° Encuentro Nacional de Productores - Animación. Aquí también se asegura mínimo un cupo para personas pertenecientes a grupos étnicos de Colombia y se invita especialmente a directores y productores con proyectos dirigidos a público infantil.

Las personas interesadas en hacer parte de estos espacios de formación, intercambio de experiencias y creación de redes colaborativas, pueden postular sus proyectos hasta el 18 de enero de 2026. Toda la información se puede consultar en este enlace: https://biolink.info/dacmi.

Al respecto, Diana Díaz Soto, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Minculturas aseguró: “Encuentros se configura como un espacio de formación, de intercambio y de conocimiento, que sigue evolucionando a partir de las exploraciones y aportes que se vienen haciendo desde Minculturas y desde el sector. Esperamos que los proyectos crezcan no solo en sus elementos intrínsecos, sino que también se integren a la perspectiva de un perfil de espectadores, enfoques de género, accesibilidad y sostenibilidad, entre otros insumos que estamos aportando a la cinematografía nacional”, afirma.

Estas siete películas de autor serán protagonistas en los Óscar, y se estrenan en el país

Los proyectos que seleccionados para Encuentros 2026 tendrán la oportunidad de compartir con expertos de la industria audiovisual, recibir asesorías personalizadas y participar en clases magistrales, espacios de relacionamiento y reuniones con aliados estratégicos. Al final de estos eventos se presentarán en un pitch abierto al público, en el que estarán presentes agentes con amplia trayectoria a nivel nacional e internacional.

El FICCI ya tiene afiche oficial

La imagen fue creada por Kike Sierra, diseñador gráfico e ilustrador colombiano, y acompañará al Festival en su edición 65, que se celebrará del 14 al 19 de abril de 2026 en Cartagena de Indias.
La imagen del FICCI 65 fue creada por Kike Sierra, diseñador gráfico e ilustrador colombiano, y acompañará al Festival en su edición 65, que se celebrará del 14 al 19 de abril de 2026 en Cartagena de Indias. Foto: FICCI

Estas actividades se realizarán de manera virtual del 6 al 10 de abril de 2026 y de forma presencial del 13 al 17 de abril, en el marco del FICCI 65 (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, en su edición 2026).

*Para más información, consulte las redes sociales del DACMI: Instagram (@dacmi_mincultura) y Facebook (@DACMICULTURA).

