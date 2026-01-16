Minculturas abre ‘Encuentros 2026′, convocatoria para fortalecer proyectos de ficción y animación en el FICCI 65

Con una nueva versión de la estrategia Encuentros, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes llegará al 65° Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI para potenciar proyectos, procesos, dinámicas y agentes del sector cinematográfico de Colombia y América Latina, en los géneros de ficción y animación.

El FICCI 65 revela su imagen: en 2026, el festival ofrece el árbol como símbolo del encuentro comunitario

Para avanzar en ese propósito, la DACMI, Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Minculturas, abrió la convocatoria para seleccionar a los participantes de Encuentros 2026. Queda poco tiempo, así que no pierda el impulso si siente que el espacio es para usted.

En primer lugar, directores o productores latinoamericanos que tengan su primer o segundo proyecto de largometraje en etapa de desarrollo se podrán postular para el 21° Encuentro Internacional de Productores - Ficción. En este también pueden participar personas pertenecientes a grupos étnicos de Colombia, a quienes se les asegurará mínimo un cupo para su participación.

En segundo lugar, la convocatoria invita a proyectos colombianos de largometrajes y cortometrajes en etapa de desarrollo, para participar en el 3° Encuentro Nacional de Productores - Animación. Aquí también se asegura mínimo un cupo para personas pertenecientes a grupos étnicos de Colombia y se invita especialmente a directores y productores con proyectos dirigidos a público infantil.

Las personas interesadas en hacer parte de estos espacios de formación, intercambio de experiencias y creación de redes colaborativas, pueden postular sus proyectos hasta el 18 de enero de 2026. Toda la información se puede consultar en este enlace: https://biolink.info/dacmi.

Al respecto, Diana Díaz Soto, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Minculturas aseguró: “Encuentros se configura como un espacio de formación, de intercambio y de conocimiento, que sigue evolucionando a partir de las exploraciones y aportes que se vienen haciendo desde Minculturas y desde el sector. Esperamos que los proyectos crezcan no solo en sus elementos intrínsecos, sino que también se integren a la perspectiva de un perfil de espectadores, enfoques de género, accesibilidad y sostenibilidad, entre otros insumos que estamos aportando a la cinematografía nacional”, afirma.

Estas siete películas de autor serán protagonistas en los Óscar, y se estrenan en el país

Los proyectos que seleccionados para Encuentros 2026 tendrán la oportunidad de compartir con expertos de la industria audiovisual, recibir asesorías personalizadas y participar en clases magistrales, espacios de relacionamiento y reuniones con aliados estratégicos. Al final de estos eventos se presentarán en un pitch abierto al público, en el que estarán presentes agentes con amplia trayectoria a nivel nacional e internacional.

El FICCI ya tiene afiche oficial

La imagen del FICCI 65 fue creada por Kike Sierra, diseñador gráfico e ilustrador colombiano, y acompañará al Festival en su edición 65, que se celebrará del 14 al 19 de abril de 2026 en Cartagena de Indias. Foto: FICCI

Estas actividades se realizarán de manera virtual del 6 al 10 de abril de 2026 y de forma presencial del 13 al 17 de abril, en el marco del FICCI 65 (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, en su edición 2026).

*Para más información, consulte las redes sociales del DACMI: Instagram (@dacmi_mincultura) y Facebook (@DACMICULTURA).