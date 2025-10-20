Murió Daniel Naroditsky, leyenda del ajedrez de Estados Unidos; este es su último video

Por medio de las redes sociales oficiales de Charlotte Chess Center, una de las escuelas de ajedrez más importantes de Estados Unidos, se confirmó la muerte de Daniel Naroditsky, un hombre de 29 años de edad considerado como uno de los maestros de este deporte.

Con una fotografía y un emotivo mensaje, se le dio la despedida a quien impartió algunas clases dentro de sus aulas y se caracterizó por ser una de las personas más serviciales de la comunidad.

“Es con gran tristeza que compartimos el fallecimiento inesperado de Daniel Naroditsky. Daniel fue un talentoso jugador de ajedrez, educador y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística. También fue un hijo amoroso, un hermano y un amigo leal”, se lee en el más reciente post de la cuenta de Instagram, la cual suma más de 12 mil seguidores.

Por otro lado, hicieron una importante solicitud a las personas que han estado buscando información con respecto a su fallecimiento, pues los familiares se encuentran atravesando un complicado momento y están al frente de todos los preparativos para sus exequias.

“Pedimos privacidad para la familia de Daniel durante este momento tan difícil. Honremos su memoria recordando su pasión por el ajedrez y la inspiración que nos brindó a todos”, se lee en el texto.

Por el momento, no se tiene información con respecto a las causas de su fallecimiento y algunas de las personas que seguían su carrera se han mostrado preocupadas por la situación.

Documenting this achievement with another case; not every day does the International Chess Federation solve the mystery of time travel! Now, if they'd be so kind as to help me get to 1858, so I can experience Paul Morphy's genius firsthand :) https://t.co/WFwGv3Rj2t pic.twitter.com/mtGZuYEHbq — Daniel Naroditsky (@GmNaroditsky) September 29, 2025

A través de la sección de los comentarios, cientos de personas se han solidarizado con la familia y se han encargado de plasmar mensajes de fortaleza y paz.

“Esto es desgarrador. Daniel me enseñó tanto. He visto sus videos varias veces, es increíble. Muchos aprendimos de él y nos encantó su forma de enseñar”; “Era una persona tan increíble, jamás será olvidado”; “Qué dolor. La comunidad del ajedrez no te olvidará, Daniel”; “Probablemente, Daniel me enseñó sobre el ajedrez más que cualquier otra persona, era uno de los creadores de contenido de ajedrez más elocuentes y bien intencionados, tenía un inmenso amor por el juego” y “Esto es muy triste. Qué gran maestro, es una terrible pérdida para los amantes del ajedrez. ”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Cuándo se realizó la última publicación de Daniel Naroditsky?

Su más reciente video publicado en la plataforma de YouTube cuenta con tres días de antigüedad y fue titulado como ¿Pensaste que me había ido? ¡Speedrun regresa! en inglés y francés.