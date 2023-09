Oración a la Virgen María para pedir protección

“¡Ven Virgen pura y bendita! ¡Ven, Virgen María, madre mía! Guerrera poderosa contra Satanás y los espíritus inmundos que me desean atacar y vencer. Guerrera de oración, guerrera apoyada por la corte de ángeles celestiales, guerrera sostenida por el espíritu de Dios. Por la santísima trinidad elevada a la victoria contra el mal. ¡Ven Virgen pura y bendita! Ven y guerrea junto a mí, que me siento débil y frágil.

Apoyo mío. Virgen reina del cielo, mira que me atacan, me persiguen y me sobresaltan las cosas de este mundo. Protégeme de mí mismo, de mis tendencias al pecado, a caer por las insidias del maligno.

Guerrea a mi lado por los que desean hacerme daño, que tu pecho virginal sea mi escudo, tus manos fuentes de agua pura detengan a mis enemigos, tus ojos luces poderosas los alejen, tus palabras amorosas paralicen cualquier obra maléfica contra mi y mi familia. Tu corazón inmaculado me sostenga, tus pies benditos derroten al enemigo que me acecha.

Ahí no tendré miedo, reina del cielo, desde ahí envuelto me llevas a las manos de Jesús. Confío en que haz escuchado mis plegarias, gran intercesora, quédate conmigo guerrera de mi alma, quédate conmigo hasta que Dios me llame y acompáñame en ese trance, de tu mano no me sueltes y sonriendo me deleites.