Impotencia. Eso es lo que se siente cuando una persona ha perdido un objeto de valor. Este tipo de situaciones suelen ser bastante comunes y pueden ir desde perder las llaves de la casa en algún rincón desde la misma, hasta no saber dónde quedaron las maletas que, supuestamente, tenían que llegar a determinado destino.

Oración a San Antonio de Padua para encontrar cosas perdidas

“Oh, San Antonio de Padua, tú que eres misericordioso, bondadoso y bueno con tu gente, tú que tienes todo el poder para mover las cosas a tu manera y restaurar todo aquello que se ha perdido o ha sido movido de su sitio, te pido para que por favor me ayudes a encontrar (nombre del objeto) que desde (ayer, antier, una semana) no logro conseguir.

Te pido también para que devuelvas la paz a mi mente y espíritu, paz que he perdido en la búsqueda de mi objeto perdido.

Esta situación me causa preocupación y me quita la tranquilidad. Te pido por favor que me ayudes, sé que estás en la completa seguridad de hacerlo, pongo toda mi fe en ti. Amén.”