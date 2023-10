Oración al arcángel Jofiel para pedir por el estudio y aprobar un examen

Oración para los estudiantes

“Venerado Jofiel, arcángel de luz divina, te imploro en nombre del nuestro ser Supremo Dios, y te ruego desde lo más profundo de mi ser que me auxilies con mis estudios. Ayúdame a aprender y alcanzar el conocimiento intelectual con rapidez, líbrame de los obstáculos, que me impiden alcanzar mi razonamiento intelectual para que capte toda la información que entre por mis ojos y oídos, para entender, con facilidad todas las áreas y materias”.

Te ruego, venerado arcángel Jofiel que me ayudes a desarrollar todas mis facultades y habilidades que Dios me obsequió, ruego me ayudes a florecer, poniendo en mí las expresiones más claras para indicar mis ideas ante los demás y con facilidad, sean capaces de entenderme.