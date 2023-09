Oración de la noche para agradecer a Dios este jueves 14 de septiembre

“Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”, dice Filipenses 4: 6-7.

En este sentido, los creyentes en todo momento oran a Dios creyendo que Él los escucha y guarda sus vidas, por lo cual este diálogo espiritual no solo es en las noches, sino todas las mañanas.

Esta es la oración de la noche para agradecer a Dios

El Salmo 4: 8 es una plegaria del rey David en la cual le expresa a Dios la reverencia que le tiene y la confianza que lo aferra: “En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado”.

Es así como el portal Biblia On sugiere oraciones de agradecimiento para esta noche del 14 de septiembre:

“En este día has estado conmigo y por eso te alabo, Señor. Gracias por la seguridad de tu cuidado, tu ayuda y tu compañía. Ayúdame a descansar bien durante toda la noche, toma el control de mi mente para que solo piense en ti. Te entrego mis preocupaciones y mis anhelos. Cuida de todas las personas que amo. Danos tu paz hoy y siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor, amén ”.

“Señor, perdóname por las cosas que he hecho en este día que no han sido de tu agrado. Quiero andar en rectitud delante de ti y de los demás. Recibo tu perdón y tu paz. Ayúdame a descansar con tranquilidad y a permitir que tú limpies mi corazón y me llenes de tu amor. Quiero ser más como tú. Habla a mi corazón mientras duermo y guíame en tu camino recto. Amén”.