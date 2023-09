La oración a la que se debe encomendar para pedir por la cura de una enfermedad

Según el Evangelio, la Santísima era una mujer humilde y pura; decidida y valiente para enfrentar la vida. Era capaz de hacer silencio cuando no entendía y de reflexionar cuando así lo ameritaba; se preocupaba por las demás personas, al ser caritativa y servicial. También se caracterizaba por ser franca, sincera, leal y fiel.

María fue la primera y más perfecta discípula. Por eso, en mayo se vincula al momento del renacimiento y ciclo de la vida. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras, no hay ninguna mención en la que aseguren a la virgen, pero sus creyentes sí la reconocen.

Oración de sanación a la Santísima Virgen María

Desde entonces, con admirable fidelidad, y con inagotable bondad, has estado presente en nuestras vidas, en cada uno de tus hijos, en nuestros sufrimientos y pesares, en nuestros padecimientos y enfermedad, después eres nuestra medianera ante Dios, y no dejas de pedir para que seamos ayudados.

Querida Señora, tú conoces nuestros padecimientos, sabes lo que necesitamos, por ello te ruego por mi salud, (si es para pedir por la sanación de otra persona decir ahora su nombre) toda mi confianza está en ti, madre mía, me entrego en tus manos.

Bendita Virgen de la salud, escucha mi ardiente súplica, yo alabaré para siempre la bondad de tu corazón: alivia mis dolores, dame fuerza y ánimo, Madre, te pido con fervor que me ayudes a sanar, no me abandones, divina señora de la salud, cúbreme con tu manto, dirige tu mirada hacia mí.