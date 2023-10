Oración para bendecir el aniversario de matrimonio

Una vez se logra llegar al altar y convertir en una realidad, es importante conservar la fe y la confianza en las fuerzas celestiales, las cuales encaminarán este matrimonio y lo llenarán de bendiciones. Siempre es bueno encomendar al altísimo esta historia de amor, buscando que sea beneficiada a futuro para que los sentimientos no cambien ni los caminos se desvíen.

Oración para el aniversario de matrimonio

Santísimo Señor, Dios del universo, no puedo dejar de expresarte cuan agradecido me siento por concederme un día más de vida al lado de mi querida familia y en tu bendita compañía, gracias por estar siempre presente en nuestras vidas, acompañándonos y librándonos de todo mal.

Querido Señor, en esta ocasión especial me presento ante ti para darte infinitas gracias por la inmensa alegría de celebrar una fecha más de mi aniversario de matrimonio, porque has permitido que a pesar de vivir en tiempos tan difíciles, donde estamos expuestos a caer en tentaciones, pueda mantenerme unido a mi pareja y celebrar un año más de dicha y felicidad, siempre junto a ti Señor.

Te doy gracias Dios mío, por haber conocido a esta persona tan especial que aceptó unirse a mí en matrimonio, gracias porque me has permitido amar y ser amado. Te pido me ayudes a conservar mi matrimonio, que nunca se apague la llama del amor y que con el pasar de los años, este vínculo se vea fortalecido aún más con el amor de los hijos y de toda la familia.