Oración para pedirle sabiduría e iluminación a Dios el viernes, 15 de septiembre

La sabiduría e iluminación que viene de Dios no es la misma a la humana. Generalmente, la sabiduría humana se centra en acumular el conocimiento, es decir, un sabio que sabe mucho de diferentes temas.

No obstante, la sabiduría que Jesucristo da es una que ilumina a la persona, lo capacita para hablar y actuar, reflejando su carácter en cualquier circunstancia que aparezca en la vida de cada ser.

Oración para pedir por la sabiduría y la iluminación

Todopoderoso, hoy me pongo en tu presencia para hablarte con la sinceridad propia de quien confía plenamente en su Padre y no teme mostrarse como es, dando la muestra de un corazón honesto y la humildad de quien reconoce que, sin Dios, nada es.

Me dispongo a estar frente a Ti, amoroso Padre, óyeme. Escuchas mis palabras y, en mi petición, reconoce mi anhelo principal y bríndame aquello cuanto te pido si Tú en tu inmensa inteligencia, puedes ver que es realmente lo que necesito para mejorar.

Porque, Señor, durante mucho tiempo he visto que día tras día he cometido errores que han causado daños no sólo a mí sino también a quienes amo y a quienes estimo, como mi familia y mis amigos. Por eso, Padre celestial, en esta ocasión quiero hablarte de mis ganas de mejorar.