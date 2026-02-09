Patito Feo regresa en 2026: Laura Esquivel y Brenda Asnicar hacen importante anuncio tras 19 años

A casi dos décadas del estreno de ‘Patito Feo’, las protagonistas de la exitosa producción argentina confirmaron su retorno a los escenarios con el ‘Amigas del Corazón World Tour’, una gira que recorrerá América Latina y Europa a partir de abril de 2026.

Lo que comenzó como una serie de pistas en redes sociales se ha transformado en uno de los anuncios más comentados en el sector del entretenimiento juvenil. Laura Esquivel y Brenda Asnicar, quienes interpretaron a Patricia “Patito” Castro y Antonella Lamas Bernardi respectivamente, han oficializado su reencuentro profesional para revivir el repertorio musical que marcó a una generación a finales de la década de los 2000.

El rastro digital de un reencuentro esperado

La confirmación del tour se produjo tras una estrategia de expectativa en Instagram que captó la atención de la prensa internacional. Las actrices blanquearon sus perfiles simultáneamente, utilizando fragmentos de la letra de “Amigos del Corazón” en sus biografías.

La campaña culminó con la publicación de dos videos que apelaban directamente a la nostalgia de los seguidores. En el material audiovisual, Asnicar retomó la estética sofisticada de su personaje, Antonella, mientras caminaba por una avenida en Buenos Aires bajo los acordes de “Divina”. Por su parte, Esquivel recreó la esencia de “Patito” en una escena que incluía su emblemático diario personal. El cruce de llamadas telefónicas al final de ambos clips fue la señal definitiva de una colaboración conjunta que no se daba de forma oficial desde el cierre de la etapa televisiva del proyecto.

Detalles de la gira: ‘Amigas del Corazón World Tour’

A diferencia de los rumores iniciales que sugerían un remake o una nueva temporada de la serie de 2007, el proyecto está estrictamente enfocado en el formato de concierto en vivo. La producción ha confirmado que la gira iniciará el 24 de abril de 2026 en Uruguay, para luego continuar por Chile, Perú, Ecuador y México.

El impacto del fenómeno, que en su momento alcanzó niveles de audiencia históricos en Europa, también llevará a las artistas al otro lado del Atlántico. Hasta el momento, los países europeos con fechas aseguradas son España, Italia y Grecia. En el territorio español, aunque la demanda de los fanáticos ha sido alta, la organización aún no ha definido ciudades específicas, optando por habilitar un sistema de registro previo para gestionar la preventa de boletería.

El legado de ‘Patito Feo’ y su vigencia

Estrenada originalmente en 2007 por Ideas del Sur, Patito Feo trascendió la pantalla chica para convertirse en una franquicia global. La narrativa, que exploraba la rivalidad entre “Las Divinas” y “Las Populares”, abordaba temáticas como la autoaceptación y el acoso escolar, elementos que, sumados a una banda sonora multiplatino, permitieron que la serie se exportara a más de 30 países.

Para Laura Esquivel y Brenda Asnicar, esta gira representa un ejercicio de memoria profesional. Tras el fin de la serie, ambas desarrollaron carreras independientes en la música, el teatro y la actuación. Sin embargo, la persistencia de su comunidad de seguidores en países como Italia y Grecia —donde los comentarios en redes sociales reflejan una lealtad intacta— ha sido, según analistas del sector, el motor principal para concretar esta gira mundial 19 años después del estreno original.