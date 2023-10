Poderosa oración para rezar el 11 de octubre y agradecer a Dios por las bendiciones

Esta es la oración que puede hacer en la mañana:

“Señor de Paz, hoy empieza un nuevo día para mí y confío en que será muy provechoso. Te pido que te quedes conmigo siempre y que no me abandones en ningún paso que daré, porque donde estás Tú, nunca falta nada. Sé que habrán muchas pruebas y muchas bendiciones, por eso estoy convencido que será un día grandioso, solo por tu presencia iluminando mi vida, Señor.

Bendice mi día, Señor, manifiéstate en cada una de mis acciones; que mis tareas siempre sean de tu agrado. Sé que tienes un plan con mi nombre, que tus tiempos son los perfectos y no los míos, dame paciencia para aceptarlo y poder seguir adelante. Oh bendito Señor, sé mi roca y mi espada ante el enemigo y todo mal.

Que mi corazón siempre sea agradecido contigo, Padre amado; gracias porque no me abandonas y por las bendiciones que pones en mi vida. Confío siempre en tu palabra. Ayúdame a ayudar a mi prójimo, ayúdame a reconocerte en ellos, ayúdame a sobreponerme a mis frustraciones y ayúdame a reconciliarme conmigo mismo, Dios de victoria.

Dios háblame y cuida mi día. Que tu bondad no se detenga en mi vida. Que tu misericordia alcance a los que la necesitan, por las personas que no tienen el sustento para su hogar, por los que no tienen un techo para refugiarse, por los que no pueden solucionar sus problemas, por los que sufren injusticias. Dales siempre la fortaleza que necesitan para no caer. Dales refugio, dales consuelo y reconfórtalos, Oh Padre bueno.