¿Qué dice la Biblia de la mujer que destruye un hogar?

Proverbios 7: Las artimañas de la ramera

10 Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. 11 Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa; 12 Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. 13 Se asió de él, y le besó. Con semblante descarado le dijo: 14 Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos; 15 Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado.