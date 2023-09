¿Qué dice la Biblia de tener hijos sin estar casados?

Es cierto, las costumbres cambian conforme cambian las sociedades, por lo que es cada vez más usual ver parejas que, pese a vivir juntos, le dicen no al matrimonio. Así mismo, es frecuente ver que algunos se casan años después de haber establecido una relación y ya con hijos a bordo. Pero lo que no cambia es lo que dice la Biblia al respecto.

“Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”.

Pese a que la Biblia plantea que el ideal es tener hijos dentro del matrimonio y no antes de él, para no incurrir en la fornicación, uno de los dones que Dios brindó al ser humano es el de reproducirse, por lo que una familia, más allá de que no sea fruto de un matrimonio, siempre será de su agrado.