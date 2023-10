¿Qué salmo de la Biblia leer en momentos de angustia?

Leer la Biblia es de los actos que más repiten los creyentes religiosos. Este libro es considerado por muchos como sagrado y, por ello, los seguidores de la cultura religiosa acuden a la interpretación de los mensajes que consigna.

Teniendo en cuenta consideraciones del blog Bibliaon, cuando se lee la Biblia se están recibiendo las bendiciones de Dios mediante la palabra. Entonces, entre las razones por las que se invita a abrir este famoso libro en el mundo, importante para los cristianos, se encuentran:

Permite conocer la voluntad de Dios.

Fortalece la fe.

Aporta sabiduría, mientras que sirve como una guía para tomar decisiones de vida.

Inspira hacia la alabanza a Dios.

Da firmeza ante los ataques que vienen de los enemigos.

Los conocedores del tema recalcan que nunca es demasiado tarde para comenzar a leer la Biblia, ya que la palabra está disponible para todas las personas; de hecho, hoy en día, con la llegada de las nuevas tecnologías, se pueden encontrar los salmos en internet.

La biblia es la palabra de Dios para los creyentes y en ella encuentran versículos de protección. | Foto: Getty Images

Importancia de los salmos

En la Biblia hay salmos que fueron creados para reproducir el mensaje del Todopoderoso ante la humanidad. De acuerdo con el portal Religión en libertad, junto a la oración del Padre Nuestro, los salmos son “un tesoro” para quienes siguen los pasos de la cultura religiosa.

“Los salmos son de los textos más hermosos de la literatura universal y conmueven también inmediatamente a los hombres modernos por su fuerza espiritual”, detalla el mencionado escenario digital.

Por su parte, Primeros cristianos agrega que cuando se ora mediante los salmos, la tranquilidad llega en los momentos en los que se siente angustia. En ese sentido, estos escritos admiran la bondad de Dios, mientras dan un mensaje, de la manera más desinteresada, para que las personas vuelvan a estar bien consigo mismas y con los demás.

Hay quienes se sienten alegres después de orar. | Foto: Getty Images

Nadie está exento de vivir un momento de angustia, ya sea por una noticia dolorosa, problemas familiares, falta de dinero, rupturas amorosas o cualquier otra situación. Cuando eso pasa, los conocedores del tema de la religión dicen que se puede recurrir a un salmo de la Biblia, específicamente el 118:5-29, para dejar todo en las manos de Dios, creador del cielo y de la tierra, y alcanzar la plenitud.

Salmo para la angustia

Antes de dar a conocer el salmo para la angustia, es importante añadir que el poder de estas palabras sagradas radica en confiar en Dios, por lo que los seguidores de la cultura cristiana son enfáticos en la necesidad que tiene hablar con el Todopoderoso de manera constante.

El poder de las palabras que tiene la Biblia radica en confiar en Dios. | Foto: Getty Images

Así las cosas, el escenario web You Version comparte el salmo 118:5-29 para leer en momentos de angustia:

En medio de la angustia clamé al Señor, y él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo; no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer.

El Señor está conmigo y me brinda su ayuda; ¡he de ver derrotados a los que me odian! Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa.

Todas las naciones me han rodeado, pero en el nombre del Señor las venceré. Me han rodeado y me acosan, pero en el nombre del Señor las venceré. Zumban a mi alrededor, como abejas; crepitan como espinos que arden; pero en el nombre del Señor las venceré.

Me empujan con violencia, para hacerme caer, pero el Señor me sostendrá. El Señor es mi fuerza, y a él dedico mi canto, porque en él he hallado salvación. En el campamento de los hombres justos se oyen gritos jubilosos de victoria: «¡La diestra del Señor hace grandes proezas! ¡La diestra del Señor se ha levantado! ¡La diestra del Señor hace grandes proezas!» No voy a morir. Más bien, voy a vivir para dar a conocer las obras del Señor.

Aunque el Señor me castigó con dureza, no me entregó a la muerte. ¡Ábranme las puertas donde habita la justicia! ¡Quiero entrar por ellas para alabar al Señor! Ellas son las puertas que llevan al Señor, y por ellas entran quienes son justos.

Te alabo, Señor, porque me escuchas, y porque me das tu salvación. La piedra que los constructores rechazaron, ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor, y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados.

Este es el día que el Señor ha hecho; y en él nos alegraremos y regocijaremos. Señor, ¡te ruego que vengas a salvarnos! ¡Te ruego que nos concedas la victoria! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Desde el templo del Señor los bendecimos.