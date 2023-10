La paz y la tranquila son ítems que no se consiguen muy fácil. El trabajo interno para llegar a ellas es esencial y muy complejo. Por eso, es muy común que muchas personas en Colombia y en diferentes partes del mundo acudan a Dios, a través de la oración, para alcanzar la plenitud en las áreas mencionadas.

“ La oración es nuestra respuesta a Dios quien nos habla o, mejor aún, se revela Él mismo a nosotros. Por lo tanto, la oración no es simplemente un intercambio de palabras, sino que involucra al ser de toda la persona en una relación con Dios el Padre, a través de su Hijo, y en el Espíritu Santo”, dice el sitio web United States Conference of Catholic Bishops .

De acuerdo con la plataforma digital Biblia On , este es el salmo que se debe decir en la oración para tener paz y tranquilidad:

¿Qué salmo leer para tener paz y tranquilidad?

¿Hasta cuándo harán planes todos ustedes con la intención de derrotar a un solo hombre? ¡Lo ven como pared desplomada! ¡Lo ven como una cerca en el suelo! Conspiran para despojarlo de su grandeza; les agrada decir mentiras; ¡bendicen con los labios, pero maldicen con el corazón! Solo en Dios halla tranquilidad mi alma; solo en él he puesto mi esperanza.

Solo Dios es mi salvación y mi roca; porque él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria; ¡Dios es mi roca fuerte y mi refugio! Pueblos todos, ¡confíen siempre en Dios! ¡Vacíen delante de él su corazón! ¡Dios es nuestro refugio! Los hombres, sean ricos o sean pobres, no son más que un vapor engañoso. Puestos todos ellos en la balanza, podrá verse que no son nada.