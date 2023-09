Salmo 121: la oración que deben hacer las personas antes de emprender un viaje

El sueño de viajar a cualquier lugar del mundo es una aspiración compartida por muchas personas, ya sea para disfrutar de unas vacaciones en destinos lejanos, explorar nuevas culturas o buscar oportunidades laborales.

Este anhelo impulsa a individuos a tomar medidas concretas, como ahorrar diligentemente o incluso considerar la opción de endeudarse para financiar sus aventuras. Sin embargo, estos viajes pueden traer ciertos peligros, por lo que es recomendable encomendarse a Dios.

El mundo ofrece destinos poco conocidos que cuentan con una belleza que es casi irreal. | Foto: Getty Images

Por ello existe el salmo 121, el cual se titula el “canto de los peregrinos” y se trata de un poema lírico que va entonado para las personas que deciden emprender un viaje, pues tiempo atrás habían individuos que recorrían el antiguo camino a Jerusalén.

Dicho salmo era recitado por los peregrinos quienes en el camino podrían perderse, pero con la ayuda de Dios y el canto que hacían mientras andaban, lograban llegar al lugar de destino sanos y salvos.

Según los textos bíblicos que se hablan del éxodo, una salida de los israelitas para escapar de la excalvitud impuesta en Egipto. Esto llevó a que muchos discípulos de Jesucristo abandonarán la antigua ciudad y viajarán al templo sagrado, por lo que cantaban el profético.

La biblioteca cristiana BibleGateway, este canto es muy importante para aquellos sujetos que desean ir de viaje, pues de esta manera estarán protegidos de los males y así podrán tener una aventura llena de conocimientos y experiencias junto a Dios.

Versículos de la Biblia para encomendar a los viajeros. | Foto: Getty Images

Salmo 121 para los viajeros

Este salmo es un poema que está en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este se conforma por cinco libros que reúne más de 150 cantos, en el que se alava a Dios.

Alzaré mis ojos a los montes;¿De dónde vendrá mi socorro?Mi socorro viene de Jehová,Que hizo los cielos y la tierra.

No dará tu pie al resbaladero,Ni se dormirá el que te guarda.He aquí, no se adormecerá ni dormirá,El que guarda a Israel.

Jehová es tu guardador;Jehová es tu sombra a tu mano derecha.

El sol no te fatigara de día,Ni la luna de noche.Jehová te guardará de todo mal;Él guardará tu alma.

Jehová guardará tu salida y tu entradaDesde ahora y para siempre.

Salmo 92 para cuidarse de los males

Bueno es dar gracias al Señor, y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo anunciar por la mañana tu bondad, y tu fidelidad por las noches, con el de cacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira.

Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos.

¡Qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos!

El salmo que debe rezar antes de viajar. | Foto: Getty Images / Colin Anderson Productions pty ltd

Más tú, oh Señor, excelso eres eternamente. Porque he aquí, tus enemigos, Señor, porque he aquí, tus enemigos perecerán; serán esparcidos todos los que hacen iniquidad.

Pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo; he sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban, y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí.

El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios.