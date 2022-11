“Se cierra un ciclo”: Simón Mesa Soto, director de ‘Amparo’, la película más premiada en los Macondo

Los premios son un logro importante para quien sea que se los lleve, debido a que son un reconocimiento que festeja el esfuerzo, la persistencia. Ello fue lo ocurrido el pasado 5 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el marco de la entrega de los Premios Macondo.

Durante la ceremonia en la que se premia a lo mejor del cine colombiano, la película que destacó fue Amparo, una producción dirigida por el paisa Simón Mesa Soto, en el que cuenta la historia de una madre soltera, que vive una angustiante carrera por evitar que el Ejército se lleve a su hijo mayor, sin descuidar a su hija pequeña.

La producción se llevó los premios a: Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario, y Mejor VFX. Simón vio esta premiación como el cierre de un ciclo.

“Buscar la plata para una película independiente es un proceso que toma mucho tiempo, escribir una película que es de una madre en los años 90, que el hijo se lo llevan al ejército, entonces intentar sacarlo en un guion que toma tiempo en escribirse, plantearse, tal vez años”, expresó a SEMANA, Mesa Soto.

“Luego buscar la financiación, son procesos que toman mucho tiempo en el cine. Estamos también descubriendo las mejores formas de financiar las películas en Colombia, sobre todo películas que son experiencias de vida e iniciativas muy personales”, agregó.

Y destacó, que aunque casi todas las historias ya han sido contadas, “tal vez es las ganas de seguir haciendo cine te motivan. Es como cuando ves una película que una persona crees que va a morir, pero al final siempre sabes que nunca va a morir y aun así la sigues viendo”.

Su filme, según manifestó, “nace el amor y las ganas por hacer cine; es un trabajo que llevo haciendo muchos años, es lo que hago, a lo que me he dedicado, lo que me inspira a seguir haciendo y pues después de hacer muchos cortometrajes, está mi primera película y quise que fuera como inspirada sobre mi madre, experiencias con mi madre, pero digamos fue partiendo y alejándose y empezó a tomar de otras fuentes y así fue surgiendo en la historia que hoy es la película”.

Simón Mesa Soto director del largometraje 'Amparo'. Bogotá, mayo 9 del 2022. - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Sin embargo, el cineasta medellinense, aseguró que “estar nominados para nosotros fue como cerrar un ciclo porque la película lleva muchos años en el proceso; ya estrenamos hace casi dos años en festival de Cannes, luego la mostramos en salas de cine. Ha habido un proceso de exhibición de la película que se ha prolongado y esto es como cerrar un ciclo de una manera muy bella, también muy emocionante para mí y para todo el equipo”.

Desde SEMANA se le cuestionó al director ¿qué se siente ganar? Ante lo que contestó que para él “es muy raro, se siente como una emoción, también como pena porque me ha tocado salir como 3 veces [debido a que varios miembros de su equipo no pudieron asistir y él pasó al escenario a recibir las estatuillas]. Es muy emocionante y no sé... como que todavía no he digerido toda la emoción”.

Simón Mesa Soto, es de Medellín, estudió Comunicación audiovisual del cine en su ciudad natal y también es profesor en la capital de Antioquia, e “intento hacer cine, ya puedo decir que hice una película, pero digamos que es una labor constante”, destacó el cineasta.

Amparo se estrenó en la Semana de la Crítica de Cannes 2021, donde su protagonista Sandra Melissa Torres fue reconocida como Mejor actriz. Asimismo, por su cortometraje Leidi, Simón recibió en 2014 la Palma de Oro en Cannes, el máximo reconocimiento en el festival de cine más importante del planeta.