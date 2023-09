Tres poderosas oraciones para pedir a Dios por la sanación espiritual, personal y familiar

La oración va más allá de recitar algunas frases dedicadas a Dios con el fin de suplicar por la salud, la prosperidad o la protección espiritual. Este acto también encierra una conexión íntima con el Señor para dialogar con Él, desahogarse de todos los males que, por una u otra razón, no se siente cómodo en contarle a otra persona, y también para agradecer por todas las gracias recibidas durante el día o el año .

Esto, debido a algún tipo de rencor, sentimiento de culpa, abandono, o de una falta secreta , las cuales se deben recitar en un ambiente silencioso, y con mucha fe, para que la conexión entre el Señor y el creyente no se afecte .

“Santo Señor celestial, sé que tú me guías y me acompañas en cada trayecto de mi vida y sé que tu luz siempre está presta a iluminarme en mis momentos de oscuridad; sé, además, que tu piedad bondadosa se apiadará de este humilde servidor. Ante ti me hinco, señor, para pedir redención espiritual. Aleja de mis pensamientos el pecado y permite que tome tu camino de felicidad, prosperidad, dicha y amor. Dame fuerza y fe como solo tú sabes darla. Amén”.