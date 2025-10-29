Cultura
Avatar 3: fecha de estreno, tráiler y todo lo que debe saber de la trilogía más taquillera
La película estará muy pronto en todas las salas de cine de Colombia.
Tras el éxito en cartelera de Avatar: The Way of Water en el año 2022, el director canadiense James Cameron estuvo trabajando con un gran equipo en la creación y producción de la tercera entrega de la popular saga de películas.
Aunque los detalles se han mantenido bajo estricta reserva y se ha hecho todo lo posible para que no se filtre información con respecto al universo de Pandora y sus personajes; poco a poco se han dado a conocer datos sobre la continuación de una de las producciones más taquilleras en la historia del cine.
Según se informó a través de las redes sociales oficiales de Disney, Avatar 3 estará disponible en las salas del cine el próximo 19 de diciembre, por lo que muchos de sus seguidores han agendado la fecha para ser los primeros en conocer qué ha pasado con sus protagonistas.
Aunque inicialmente, la cinta estaba prevista para 2024, la complejidad de la producción y los extensos procesos de postproducción en efectos visuales hicieron que su realización se demorar un año más de lo previsto, causando expectativa entre los amantes de la creación de James Cameron.
Según comentan los fans en distintas plataformas sociales, en este versión se introducirán nuevas tribus, incluyendo un grupo conocido como el “Pueblo de las Cenizas”, el cual daría mucho de qué hablar.
Elenco de Avatar 3: Fugo y cenizas
- Sam Worthington - excaboJake Sully
- Zoe Saldaña - Neytiri
- Sigourney - Kiri
- Stephen Langcomoel Coronel Miles Quaritch
- Oona Chaplininterpreta a Varang,
- Cliff Curtis - Tonowari,
- Britain Dalton - Lo’ak
- Trinity Jo-Li Bliss - Tuktirey
- Bailey Bass - Tsireya
- Kate Winslet - Ronal
- Giovanni Ribisi - Parker Selfridge
- Joel David - Norm Spellman
- CCH Pounder - Mo’at
- Edie Falco - el general Frances Ardmore
- Brendan Cowell - el capitán Mick Scoresby
- Jemaine Clement - el Dr. Ian Garvin
- Filip Geljo - Ao’nung
- Duane Evans, Jr. - Rotxo
- Dileep Rao - el Dr. Max Patel
- Matt Gerald - el cabo Lyle Wainfleet
- David Thewlis -Peylak
Tráiler oficial de la nueva película de James Cameron
Después de varios años de espera, el tráiler de Avatar: Fuego y ceniza se publicó en las redes sociales oficiales de Disney, por medio de las cuales lo amantes de la producción han logrado emocionarse por que se viene y compartir sus expectativas por las ideas del famoso director.