Tras el éxito en cartelera de Avatar: The Way of Water en el año 2022, el director canadiense James Cameron estuvo trabajando con un gran equipo en la creación y producción de la tercera entrega de la popular saga de películas.

Aunque los detalles se han mantenido bajo estricta reserva y se ha hecho todo lo posible para que no se filtre información con respecto al universo de Pandora y sus personajes; poco a poco se han dado a conocer datos sobre la continuación de una de las producciones más taquilleras en la historia del cine.

AVATAR: FUEGO Y CENIZAS - Arte conceptual de Dylan Cole. ©2024 Estudios del siglo XX. Reservados todos los derechos. | Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

Según se informó a través de las redes sociales oficiales de Disney, Avatar 3 estará disponible en las salas del cine el próximo 19 de diciembre, por lo que muchos de sus seguidores han agendado la fecha para ser los primeros en conocer qué ha pasado con sus protagonistas.

Aunque inicialmente, la cinta estaba prevista para 2024, la complejidad de la producción y los extensos procesos de postproducción en efectos visuales hicieron que su realización se demorar un año más de lo previsto, causando expectativa entre los amantes de la creación de James Cameron.

Según comentan los fans en distintas plataformas sociales, en este versión se introducirán nuevas tribus, incluyendo un grupo conocido como el “Pueblo de las Cenizas”, el cual daría mucho de qué hablar.

Elenco de Avatar 3: Fugo y cenizas

Sam Worthington - excaboJake Sully

Zoe Saldaña - Neytiri

Sigourney - Kiri

Stephen Langcomoel Coronel Miles Quaritch

Oona Chaplininterpreta a Varang,

Cliff Curtis - Tonowari,

Britain Dalton - Lo’ak

Trinity Jo-Li Bliss - Tuktirey

Bailey Bass - Tsireya

Kate Winslet - Ronal

Giovanni Ribisi - Parker Selfridge

Blank Avatar Fire and Ash poster. Go crazy! pic.twitter.com/iak327iTD6 — SpidersOnIT🕷️ (@KaylaBe51720477) October 11, 2025

Joel David - Norm Spellman

CCH Pounder - Mo’at

Edie Falco - el general Frances Ardmore

Brendan Cowell - el capitán Mick Scoresby

Jemaine Clement - el Dr. Ian Garvin

Filip Geljo - Ao’nung

Duane Evans, Jr. - Rotxo

Dileep Rao - el Dr. Max Patel

Matt Gerald - el cabo Lyle Wainfleet

David Thewlis -Peylak

Tráiler oficial de la nueva película de James Cameron