El sobrino de Michael Jackson encarnará al Rey del Pop en una película

El sobrino de Michael Jackson, Jaafar Jackson, anunció el lunes 30 de enero que interpretará a su tío en una película biográfica. Por medio de su cuenta de Twitter, Jackson publicó una fotografía en medio de una preparación de cara a la producción. Además, manifestó sentirse honrado por traer a la vida a su tío en la pantalla grande y espera que sea del agrado para los fanáticos del Rey del Pop. Jackson tiene 26 años y es uno de los nueve hijos de Jermaine Jackson.

Jackson inició su carrera artística a los 12 años, cuando aprendió a tocar música en el piano. En 2017, con 21 años y en compañía de su padre y hermano (Jermajetsy), participó en una actuación navideña transmitida por la televisión holandesa. Tan solo dos años después, publicó su primer single, titulado Got Me Singing; el cual significó el anticipo del disco Famous, el cual aún está en producción y no ha salido al público. Ahora tendrá el reto de encarnar a su tío en una película.

Jaafar Jackson interpretando el famoso baile de Billie Jean. - Foto: Twitter: @JaafarJackson

El joven actor cuenta con el apoyo de la familia para encarnar a su tío fallecido hace más de 13 años. La película se llamará Michael y está siendo producida bajo la productora Lionsgate. La publicación de Jackson ha llegado a más de 12 mil likes y 492 comentarios en Twitter. Además, su abuela (madre del Rey del Pop), Katherine Jackson, declaró en un comunicado de prensa que se siente orgullosa que su nieto interprete a su hijo, mostrando su historia y lo que su carrera artística le ha dejado al mundo. “Es maravilloso verlo continuar el legado Jackson de artistas e intérpretes”, indicó.

Otros miembros de la familia y allegados se expresaron positivamente por el papel de Jackson. Alejandra Genevieve, madre del actor y expareja de Jermaine Jackson, afirmó en sus redes sociales lo siguiente: “¡Has trabajado tan duro toda tu vida para alcanzar la grandeza! ¡Sé que sorprenderás al mundo con tu increíble talento como siempre nos has sorprendido con tu talento! ¡Te amo!”. El mensaje estuvo acompañado de una foto junto a su hijo.

El productor Graham King hace parte de la coproducción del filme. No es la primera vez que está detrás de una obra, dado que en 2018 hizo parte del equipo de Bohemian Rhapsody, la película que narró la vida Freddy Mercury. Cantante y miembro de la célebre banda de Queen. Rami Malek interpretó en esa ocasión al protagonista, lo cual le permitió ganar el premio Oscar a mejor actor. En un comunicado, King también se ha mostrado alegre y expectante por el papel que pueda llegar a desarrollar Jackson.

Rami Malek ganó el Oscar por su papel en Bohemian Rhapsody. - Foto: AFP

“Conocí a Jaafar hace más de dos años y me quedé impresionado por la forma en que representa el espíritu y la personalidad de Michael. Era algo tan poderoso que, incluso después de realizar una búsqueda por todo el mundo, estaba claro que él es la única persona para asumir este papel. Estoy más que encantado de que se haya subido a bordo del proyecto para retratar a su tío y no puedo esperar a que el mundo lo vea en la gran pantalla como Michael Jackson”, describió King en el comunicado.

Póster de Leaving Neverland - Foto: HBO

La obra será dirigida por el cineasta Antoine Fuqua y el guion estará a cargo de John Logan, conocido por ser nominado tres veces a los Oscar. Lionsgate afirmó en su sitio web que la película explorará en todos los aspectos de la vida de Michel Jackson. Buscará retratar los momentos más icónicos que lo llevaron a ser quien era. El rodaje comenzará este mismo 2023 y cuenta con financiación de la familia Jackson.

Este filme será otra producción que narrará la vida del Rey del Pop. La última que se hizo fue en 2019, cuando HBO publicó el documental Leaving Neverland, el cual fue polémico debido a que se centró en las acusaciones de presunto abuso sexual que tuvo Jackson en los años 90. En la película aparecen Evan Chandler y Gavin Arvizo, las personas que denunciaron en el pasado al cantante. En ambos casos, el artista fue declarado no culpable en los tribunales.