Impresionante: un hombre se ha hecho 13 cirugías para verse como Michael Jackson

Leo Blanco se ha convertido en toda una celebridad por querer parecerse a Michael Jackson, pues su objetivo es ser un artista y no un imitador.

Desde los 15 años, este joven argentino ha tenido en su mente realizarse cirugías estéticas para poder cumplir con su propósito, al punto que ya ha completado 13 de estas en su rostro.

Fue su amor y admiración por el artista estadounidense lo que llevó a Leo a rendir homenaje a través de su aspecto físico; además de los retoques, tiene un tatuaje de la cara real de Michael Jackson en uno de sus brazos.

Las cirugías de Leo Blanco para parecerse a Michael Jackson

Desde que tenía 15 años, Leo Blanco tomó la decisión de empezar a hacer cambios en su aspecto físico para poder ser como Michael Jackson, el artista a quien más admira.

La primera cirugía que se hizo fue en sus orejas puesto que quería reducir su tamaño para que se asimilaran a las del cantante pero esto no salió como él lo esperaba y perdió una de ellas.

Luego siguió con las cejas y las patillas, y para que fueran parecidas decidió tatuárselas; seguido a ello, quiso cambiar por completo su nariz y se ha hecho 7 cirugías en ella.

Y para completar su parecido con Michael Jackson, Blanco quiso lucir más delgado por lo que se sometió a dos liposucciones.

Además de querer parecerse al artista, Leo Blanco tiene su propio show de hora y media donde interpreta varias canciones de Michael Jackson.

El argentino ha hecho todo lo posible porque su aspecto sea idéntico y también su forma de bailar, para lo cual usa unos zapatos que lo ayudan a inclinarse 45 grados, como lo hacía el cantante en sus presentaciones.

Este joven también ha sido requerido para participar con su espectáculo en bodas, fiestas de 15 años, eventos con grandes compañías y demás donde requieran sus servicios.

Los comentarios que ha recibido Leo Blanco en redes sociales

Con 26 años, Blanco ha tenido que enfrentarse a todo tipo de comentarios que dejan las personas en sus redes sociales y aunque tiene más de 675 mil seguidores en Instagram y 54 mil en Tik Tok, no todos apoyan su decisión de querer parecerse al cantante.

“En estos años me han llamado enfermo, me han deseado la muerte y también creen que por imitar a Michael Jackson he perdido mi personalidad”, dijo en sus redes sociales.

Además añadió; “Lo que hago yo lo considero ARTE; Y trabajo para quienes disfruten de eso ; los que no lo disfrutan, e incluso les molesta mi forma de vida, mejor no mirarme”.

No obstante, muchos comentan en sus publicaciones cosas como “deberías operarte el cerebro”, “sos un enfermo, te tenés que internar porque podés lastimar a los demás. Una persona normal se acepta y no se arruina por ser otro”.

Pero también hay quienes lo apoyan y rechazan el odio con el que le escriben, “tanto odio! Omg, cada uno debe tener la libertad de SER, quien sienta ganas de SER. Saludos desde Miami”, “Wooow cuanto odio. Mantener alma bonita siempre”, “Con vos siempre Leo abrazo grande...”, “Guau sos muy parecido a Michael, éxito en todo lo que te propongas. La convicción la tenés y la fuerza de voluntad”, “Podés Ser Quien vos quieras ser❤️para eso estamos en esta tierra”.

De acuerdo con una entrevista que dio Leo Blanco al New York Times, sufrió de acoso en su colegio mientras empezaba su proceso de transformación, pero ahora es reconocido en todo el mundo y le gusta cómo se ve en el espejo.