Reviven foto de Piqué alardeando de la fama de Shakira y le llueven las críticas

Gerard Piqué y Shakira fueron una de las parejas más icónicas de la farándula mundial, pero su relación llegó al final, como lo confirmó la barranquillera el pasado mes de junio. Luego de ello se conoció que el futbolista ya tenía una relación con una mujer diez años menor que él, es decir, 22 años menor que ella.

Todo hizo boom cuando la colombiana lanzó su sencillo ‘Te felicito’, en abril de 2022, y que hizo en colaboración con el reguetonero Raw Alejandro; tiempo después, en entrevista con la revista Elle de España, dijo que la misma sí iba dedicada al español.

La barranquillera se ha destacado desde los inicios de su carrera por sus sentidas letras y los ritmos que siempre han ido a la vanguardia de la industria. Esto la llevó a lograr una estrella en el llamado Paseo de la Fama, en Hollywood, en donde su lugar comparte camino con Michael Jackson, Salma Hayek, Jennifer López, Eugenio Derbez, Ricky Martin, Sofía Vergara, Selena Quintanilla, Thalía, entre otros.

Es por ello que los cibernautas han recordado en las redes sociales la imagen del futbolista besando la estrella de la madre de sus hijos en el Paseo de la Fama en California, en Estados Unidos, el año 2013 en junio.

Lo curioso del asunto es que algunos de los versos de la más reciente producción musical de la cantante colombiana hablan del “protagonismo” y el “narcisismo”: “Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos […]. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo [...] Tú, distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”.

El sencillo que lanzó de la mano con reguetonero Ozuna, ‘Monotonía’, rápidamente se posicionó como número uno en tendencia musical mundial y alcanzó en sus primeras 24 horas al aire en YouTube 20 millones de visitas.

Así las cosas, el ‘negritoe’ojos claros’, como se autodenomina el reguetonero, posteó en su cuenta de Twitter una frase de la canción que grabaron juntos: “No fue culpa tuya ni tampoco mía”.

Seguido a eso dio una muy curiosa declaración, pues afirmó, tras poner varios puntos suspensivos: “Estoy enamorado de @shakira. Me Voy Bye”. Ello, como cuando alguien confiesa su gusto por otra persona y se siente apenado o se sonroja.

Sin embargo, las miradas de los seguidores de la colombiana también se posaron sobre información que salió a la luz recientemente, donde un medio internacional reveló que Gerard Piqué habría reaccionado al estreno musical de su expareja. Con un video grabado el 19 de octubre, el público habría conocido la inesperada reacción del jugador al tema.

De acuerdo con lo que publicó Chance, de Europa Press, el defensa del FC Barcelona apareció en la casa de Shakira durante el día del lanzamiento de la nueva canción, fue captado por las cámaras que se encontraban en el lugar.

Según se mencionó, el deportista iba a recoger a sus hijos, Milan y Sasha, en la residencia de su expareja, por lo que tuvo que esperarlos un rato.

El español se mostró serio y decidió ingresar a su auto, ignorando por completo las interrogantes sobre la canción que salía a la luz en las horas de la noche. Europa Press puntualizó en que el futbolista quitó la cara y no les prestó atención a las palabras de los paparazzis.