‘La peor experiencia de mi carrera’: Leslie Nielsen respondió cuál era su mejor película y la comedia que desearía nunca haber rodado

Nielsen es considerado como un maestro del cine de comedia del siglo XX.

Redacción Cultura
15 de septiembre de 2025, 10:57 p. m.
Leslie Nielsen, icónico actor de comedias del siglo XX.
El reciente estreno de una nueva versión de ‘The Naked Gun’ (La pistola desnuda para Latinoamérica) protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson, hizo que muchos fanáticos de esta serie de películas se acordaran del icónico Leslie Nielsen, un famoso actor conocido y muy aclamado durante el siglo XX gracias a su participación en infinidad de parodias cinematográficas.

También es verdad que antes de estas historias tuvo una prolífica carrera como un actor de películas más serias, por ejemplo, fue uno de los protagonistas de ‘Planeta prohibido’ o el capitán de ‘La aventura de Poseidón’, pero todo cambió después de la ‘Pistola desnuda’.

Su gran amistad con David Zucker

Nielsen conoció por primera vez al trío conformado por Jim Abrahams y los hermanos David y Jerry Zucker, dicha amistad duraría por muchos años, pero fue con David con quien más colaboró. Nielsen habló sobre su relación con David en una entrevista que concedió a Dark Horizons.

“Es casi imposible no compartir este sentido del humor. Aunque tengamos desacuerdos y, si te enfadas un poco, ya sabes, grrrr... pero el humor siempre te devuelve a la normalidad. Como digo, si te ríes de las mismas cosas, se crea un vínculo”, aseguró en aquella ocasión el aclamado actor de comedia.

En esa misma entrevista, a Nielsen se le preguntó si tenía alguna película favorita o una que no fuera de su agrado de entre todas las que hizo a lo largo de su carrera. Para la primera no tuvo la más mínima duda, y entre todo su repertorio escogió la primera entrega de ‘La pistola desnuda’. Y para la segunda pregunta también escogió muy rápido.

“La que menos me gusta es una película que hice hace poco y que podría clasificar como la peor experiencia de mi carrera, ’2001: Despega como puedas’”, dijo el actor.

Este es un film estrenado en el año 2000 y fue, desafortunadamente, muy criticada por la prensa, tanto así que la tildaron de un “bodrio” que intenta reírse de varias escenas de la obra maestra de Stanley Kubrick. Por su parte, otros consideraron que esta es una película sin cabeza ni pies, un fiasco que tuvo pocos ingresos de taquilla.

