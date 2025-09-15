El reciente estreno de una nueva versión de ‘The Naked Gun’ (La pistola desnuda para Latinoamérica) protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson, hizo que muchos fanáticos de esta serie de películas se acordaran del icónico Leslie Nielsen, un famoso actor conocido y muy aclamado durante el siglo XX gracias a su participación en infinidad de parodias cinematográficas.

También es verdad que antes de estas historias tuvo una prolífica carrera como un actor de películas más serias, por ejemplo, fue uno de los protagonistas de ‘Planeta prohibido’ o el capitán de ‘La aventura de Poseidón’, pero todo cambió después de la ‘Pistola desnuda’.

Su gran amistad con David Zucker

Nielsen conoció por primera vez al trío conformado por Jim Abrahams y los hermanos David y Jerry Zucker, dicha amistad duraría por muchos años, pero fue con David con quien más colaboró. Nielsen habló sobre su relación con David en una entrevista que concedió a Dark Horizons.

“Es casi imposible no compartir este sentido del humor. Aunque tengamos desacuerdos y, si te enfadas un poco, ya sabes, grrrr... pero el humor siempre te devuelve a la normalidad. Como digo, si te ríes de las mismas cosas, se crea un vínculo”, aseguró en aquella ocasión el aclamado actor de comedia.

En esa misma entrevista, a Nielsen se le preguntó si tenía alguna película favorita o una que no fuera de su agrado de entre todas las que hizo a lo largo de su carrera. Para la primera no tuvo la más mínima duda, y entre todo su repertorio escogió la primera entrega de ‘La pistola desnuda’. Y para la segunda pregunta también escogió muy rápido.

On this day in 1926, Leslie Nielsen was born in Regina.

Brother of Parliamentarian Eric Nielsen, Leslie started his career as a dramatic actor before moving into comedy.

He acted in over 100 films & 150 TV shows, playing more than 220 characters in his 60-year career. pic.twitter.com/ShKenpuENS — Craig Baird - Canadian History Ehx (@CraigBaird) February 11, 2024

“La que menos me gusta es una película que hice hace poco y que podría clasificar como la peor experiencia de mi carrera, ’2001: Despega como puedas’”, dijo el actor.