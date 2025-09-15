¿Le gusta el cine? Stephen King dio su ranking de las mejores películas que debe ver al menos una vez

El reconocido y famoso escritor Stephen King siempre ha mantenido una relación cercana y profunda con el cine. Si bien King es más conocido por sus obras literarias, desde los inicios de su carrera tomó la valiente decisión de aventurarse en el guion y la actuación. Muchas de sus obras más famosas fueron llevadas a la pantalla grande, siendo La vida de chuck, la más reciente.

Como si fuera poco, el autor de Carrie, es un gran amante del cine y de las series, de hecho, suele usar sus redes sociales para recomendar nuevas producciones o dar su opinión sobre las ficciones en tendencia. En ese orden de ideas, el escritor compartió en su cuenta de X una lista de sus 10 películas favoritas.

My 10 favorite movies (excluding MISERY, SHAWSHANK, GREEN MILE, STAND BY ME). In no particular order:

SORCERER

GODFATHER 2

THE GETAWAY

GROUNDHOG DAY

CASABLANCA

TREASURE OF THE SIERRA MADRE

JAWS

MEAN STREETS

CLOSE ENCOUNTERS OF THE 3rd KIND

King aclaró que dejó por fuera de este prestigioso top cuatro films basados en su obra, que también se cuentan entre sus preferidas. Se trata de títulos muy aclamados dentro de las adaptaciones de sus creaciones, esas son, Misery, Sueños de libertad, Milagros inesperados y Cuenta conmigo.

Este es el Top 10 de Stephen King

El ranking elaborado por el aclamado escritor contiene varios títulos del Nuevo Hollywood, una época dorada del cine que coincidió con la época en la que el escritor tenía poco más de 20 años, por lo que es muy probable que estas películas hayan marcado a King en su adolescencia.

Entre las películas favoritas de los años 70 aparecen la segunda entrega de El Padrino, considerado como la mejor secuela de la historia del cine y como una de las obras más influyentes del cine del género de mafia.

En el listado también incluyó a Tiburón, la obra de Steven Spielberg que marcó un antes y un después en el género de terror y abrió la era de los blockbusters. De Spielberg también mencionó la obra de ciencia ficción Encuentros cercanos del tercer tipo. En dicho top también sumó Calles salvajes, un film de Martin Scorsese protagonizado por un joven Robert De Niro.

La mayoría de las películas mencionadas por el escritor se centran en la Era Dorada de Hollywood, dejando afuera otras grandes películas más actuales, con la excepción de la comedia El día de la marmota, protagonizada por Bill Murray y estrenada en 1993.

