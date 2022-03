Película ‘Encanto’ se llevó un premio Bafta a mejor película de animación

Luego de su exitoso paso por las taquillas de cine, Encanto, el reciente largometraje basado en la cultura colombiana, continúa cosechando triunfos.

La cinta fue lanzada en cines el pasado 25 de noviembre y se convirtió en uno de los éxitos taquilleros en tan solo un mes de estar en cartelera.

Este domingo 13 de marzo se conoció que la película ganó el Bafta en su edición 75, que son los Premios de Cine de la Academia Británica, al ser considerada como la mejor película de animación.

La ceremonia se celebró en el Royal Albert Hall de Londres, la película se impuso a “Flee”, “Luca”, y “Los Mitchell contra las máquinas”.

“Gracias Bafta por esto, era un sueño crear una película así desde que era pequeña. Juntar en una historia a personas con diferentes personalidades, diferentes colores de piel. Cuyas voces son escuchadas”, dijo la productora Yvett Merino sobre el film que se inspira en la obra de Gabriel García Márquez “Cien años de soledad”.

Cabe recordar que el pasado martes 8 de febrero por la Academia de las Artes de Hollywood, en la categoría de Mejor Película Animada, para la próxima entrega de los Premios Óscar. Además, el fime, dirigido por Byron Howard y Jared Bush, compite en otras dos de las más importantes categorías: Mejor Canción Original por ´Dos oruguitas´, interpretada por el artista colombiano Sebastian Yatra, y Mejor Banda Sonora.

Era de esperarse su gran nominación a Mejor Película Animada, desde que ganó el Globo de Oro, y su nominación a Mejor Banda Sonora desde que rompió esquemas, posicionándose en el primer lugar de la lista Billboard, superando al aclamado 30 de Adele.

Por su parte, las canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco fueron escalando poco a poco en el listado desde su estreno en las salas de cine del mundo, sin embargo, llegaron a la cúspide del escalafón luego de que se lanzara la cinta en la plataforma de Disney Plus.

Esta banda sonora se compone de ocho canciones, todas en español con una versión en inglés, que incluyen los ritmos tradicionales colombianos, como la salsa, la cumbia y el vallenato.

Justamente, la exitosa canción No se habla de Bruno logró la posición número uno en el Billboard Hot 100. El tema registró 34,9 millones de reproducciones en Estados Unidos durante la semana, un 8 % más que la semana anterior.

La canción debutó en el número 50 en el Billboard Hot 100 en enero.

No se habla de Bruno se ha convertido en la primera canción de una película de Disney en encabezar las listas desde que Un mundo ideal de Aladín lo hizo en 1993. La canción también se ha convertido en el primer éxito número uno para Walt Disney Records, ya que Un mundo ideal fue lanzada en Columbia Records.

Junto con la canción que encabezó las listas, la banda sonora de ‘Encanto’ siguió siendo el álbum más vendido por tercera semana. La banda sonora de la película vendió 115.000 unidades, un 11 % más que la semana anterior y el mejor total semanal de la banda sonora. A diferencia de Encanto, la posición más alta que alcanzó la banda sonora de Aladín fue la sexta.

Es la primera vez que una banda sonora y una canción de una película animada de Disney encabezan las listas. También es la primera película de cualquier estudio en lograr la hazaña desde Shallow y la banda sonora de Ha nacido una estrella en 2019.

Solo cuatro canciones de las películas animadas de Disney han llegado alguna vez a los cinco primeros puestos del Billboard Hot 100: Can You Feel The Love Tonight y Colors of the Wind alcanzaron el puesto número cuatro en la lista.

La canción de ‘Encanto’ fue escrita por Lin-Manuel Miranda y se ha convertido en la primera canción número uno de Billboard Hot 100 escrita por una sola persona en más de cuatro años.