Se filtran las primeras imágenes de la película Super Mario

En el evento también se confirmó que esta nueva entrega se estrenará en salas en abril de 2026.

Redacción Cultura
12 de septiembre de 2025, 9:50 p. m.
Super Mario la Película ha roto récords en Netflix
La nuea película de Super Mario la Película se estrenará en el 2026. | Foto: Foto tomada del portal oficial de Universal Pictures

Tras el gigantesco éxito de la primera película de Super Mario Bros (2023), el universo cinematográfico del videojuego continúa su expansión. En este contexto, Nintendo e Illumination anunciaron que la segunda parte de esta película llegará a los cines el año entrante bajo el nombre de The Super Mario Galaxy Movie.

El anuncio se hizo este viernes, 12 de septiembre, durante el Nintendo Direct, en la antesala del 40 aniversario del lanzamiento del primer videojuego de esta saga.

En el evento también se confirmó que esta nueva película de Mario se estrenará en salas en abril de 2026 y la nueva entrega tomó el nombre del popular título de Nintendo Wii Super Mario Galaxy, lanzado en el 2007.

En medio de la retransmisión en directo del anuncio se compartió un vistazo en forma de teaser de esta nueva entrega de la saga. En dichas imágenes, Mario aparece dormido bajo un árbol, mientras en el fondo se puede observar el castillo de la Princesa Peach.

En la siguiente escena aparece una mariposa que revolotea alrededor de Mario, mostrando fragmentos del reino Champiñón, con Toads corriendo por los jardines, Cheep Cheeps nadando y un Monty Mole excavando bajo tierra. Este teaser se cierra con la cámara elevándose hacia el espacio exterior.

Esta segunda película contará de nuevo con todo el elenco que participó en la primera entrega. El talentosísimo Chris Pratt le dará voz a Mario, acompañado de Anya Taylor-Joy, quien le dará vida a la Princesa Peach, Charlie Day hará de Luigi, Jack Black volverá a interpretar a Bowser, Keegan-Michael Key hara de nuevo la voz de Toad y Kevin Michael Richardson la de Kamek.

Por su parte, Illimination estudio, que fue el responsable de otras icónicas sagas como Minions y Mi villano favorito, también volverá a estar al frente de este megaproyecto, bajo la dirección de Chris Meledandri.

Contexto: El icónico Super Mario cumple 40 años: esto es lo que quizás no sabía del personaje que encanta a varias generaciones

Un ejecutivo de Nintendo habló sobre la fecha simbólica en la que se ha liberado las nuevas novedades de la próxima película de Mario. “Los 40 años que se cumplen mañana desde el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros son una oportunidad para reflexionar en las cuatro décadas de imaginación, creatividad y aventura”, explicó

Así le fue a la primera entrega

La primera película de este universo, conocida como Super Mario Bros: La película se estrenó en el mes de abril del 2023. La cinta batió varios récords y recaudó 360 millones de dólares, esta cifra la transformó en la adaptación de un videojuego más exitosa en toda la historia del cine. Además, fue la segunda película más taquillera de ese año, solo superada por Barbie.

Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo luciría esta princesa en la vida real, especialmente si la tecnología de inteligencia artificial entrara en juego?
La Princesa Peach, personaje icónico del universo de Mario Bros, ha cautivado la imaginación de millones de personas a lo largo de los años. | Foto: Imagen tomada del X @Tierra100able_

De acuerdo a la revista People, este largometraje también fue un fenómeno en la industria de la animación. “la primera película logró el mayor estreno de todos los tiempos para un filme animado, con 377 millones de dólares en ventas de boletos a nivel mundial”.

Para finalizar, cabe destacar que la película de Mario recibió tres nominaciones en la 81.ª edición de los Globos de Oro, entre las que destacó Mejor Película de Animación.

