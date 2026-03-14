Un repaso por las grandes ganadoras del Óscar a Mejor Película en los últimos 20 años, ¿cuáles son sus favoritas?

En la tarde del domingo 15 de marzo, la industria cinematográfica volverá a centrar su atención en Hollywood con la celebración de la 98ª edición de los Premios de la Academia.
La gala, que se llevará a cabo en el Dolby Theatre, reunirá a actores, directores, productores y otras figuras del cine para reconocer lo más destacado del séptimo arte durante el último año.
Como ocurre cada temporada, la expectativa gira en torno a quiénes serán los ganadores de la codiciada estatuilla, especialmente en la categoría de Mejor Película, la más importante de la noche.
Sin embargo, antes de conocer qué cinta se sumará a esta prestigiosa lista, resulta oportuno dar un repaso a esas grandes producciones que han dejado huella en la historia del cine en las últimas dos décadas.
- 2025 - Anora
Además de recibir el premio en la categoría mejor película, se llevó el galardón a mejor actriz, mejor director, guion adaptado y edición.
- 2024 - Oppenheimer
Dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, Emily Blunt, Rober Downey Jr. y Matt Damon.
- 2023 - Todo en todas partes al mismo tiempo
En aquella temporada, esta cinta arrasó tras recibir 11 nominaciones en total, incluidos Mejor actor de reparto y Mejor actriz.
- 2022 - CODA
Esta película, producida por Apple, marcó un hito al ser el primer filme proveniente de plataformas de streaming en obtener el premio en la categoría más importante de la Academia
- 2021 - Nomadland
En esta edición de los Premios Óscar, Nomadland no solo hizo historia por llevarse el Óscar a mejor película, sino porque su realizadora, Chloé Zhao, ganó el premio a la mejor dirección, convirtiéndose en la segunda mujer en lograrlo en 93 años.
La lista se completa con:
- 2020 - Parásitos
- 2019 - Green Book. Una amistad sin fronteras
- 2018 - La forma del agua
- 2017 - Luz de luna
- 2016 - En primera plana
- 2015 - Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)
- 2014 - 12 años de esclavitud
- 2013 - Argo
- 2012 - El artista
- 2011 - El discurso del rey
- 2010 - Zona de miedo
- 2009 - Quisiera ser millonario
- 2008 - Sin lugar para los débiles
- 2007 - Los infiltrados
- 2006 - Alto impacto
Las diez nominadas este 2026
Este año, las diez películas que compiten por el máximo galardón de la noche son:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes