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Un repaso por las grandes ganadoras del Óscar a Mejor Película en los últimos 20 años, ¿cuáles son sus favoritas?

En la lista destacan títulos como ‘Anora’, ‘Oppenheimer’ y ‘Nomadland’.

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Redacción Cultura
14 de marzo de 2026, 6:54 p. m.
El elenco y el equipo de 'Anora' recibieron el premio a Mejor Película durante la 97.ª edición de los Premios Óscar, en 2025.
El elenco y el equipo de 'Anora' recibieron el premio a Mejor Película durante la 97.ª edición de los Premios Óscar, en 2025. Foto: Getty Images

En la tarde del domingo 15 de marzo, la industria cinematográfica volverá a centrar su atención en Hollywood con la celebración de la 98ª edición de los Premios de la Academia.

La gala, que se llevará a cabo en el Dolby Theatre, reunirá a actores, directores, productores y otras figuras del cine para reconocer lo más destacado del séptimo arte durante el último año.

Premios Óscar estrenan categoría en sus galardones: lista de nominados sorprendió

Como ocurre cada temporada, la expectativa gira en torno a quiénes serán los ganadores de la codiciada estatuilla, especialmente en la categoría de Mejor Película, la más importante de la noche.

Sin embargo, antes de conocer qué cinta se sumará a esta prestigiosa lista, resulta oportuno dar un repaso a esas grandes producciones que han dejado huella en la historia del cine en las últimas dos décadas.

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  • 2025 - Anora

Además de recibir el premio en la categoría mejor película, se llevó el galardón a mejor actriz, mejor director, guion adaptado y edición.

  • 2024 - Oppenheimer

Dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, Emily Blunt, Rober Downey Jr. y Matt Damon.

Robert Downey Jr
Robert Downey Jr. recibió el premio al Mejor Actor de Reparto por 'Oppenheimer' en 2024. Foto: Getty Images
  • 2023 - Todo en todas partes al mismo tiempo

En aquella temporada, esta cinta arrasó tras recibir 11 nominaciones en total, incluidos Mejor actor de reparto y Mejor actriz.

  • 2022 - CODA

Esta película, producida por Apple, marcó un hito al ser el primer filme proveniente de plataformas de streaming en obtener el premio en la categoría más importante de la Academia

  • 2021 - Nomadland

En esta edición de los Premios Óscar, Nomadland no solo hizo historia por llevarse el Óscar a mejor película, sino porque su realizadora, Chloé Zhao, ganó el premio a la mejor dirección, convirtiéndose en la segunda mujer en lograrlo en 93 años.

Zhao con Peter Spears, Frances McDormand, Mollye Asher y Dan Janvey, sus compañeros en Nomadland, luego de ser galardonados por la cinta.
Zhao con Peter Spears, Frances McDormand, Mollye Asher y Dan Janvey, sus compañeros en Nomadland, luego de ser galardonados por la cinta en 2021. Foto: Getty Images via AFP

La lista se completa con:

  • 2020 - Parásitos
  • 2019 - Green Book. Una amistad sin fronteras
  • 2018 - La forma del agua
  • 2017 - Luz de luna
  • 2016 - En primera plana
  • 2015 - Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)
  • 2014 - 12 años de esclavitud
  • 2013 - Argo
  • 2012 - El artista
  • 2011 - El discurso del rey
  • 2010 - Zona de miedo
  • 2009 - Quisiera ser millonario
  • 2008 - Sin lugar para los débiles
  • 2007 - Los infiltrados
  • 2006 - Alto impacto
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Las diez nominadas este 2026

Este año, las diez películas que compiten por el máximo galardón de la noche son:

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes