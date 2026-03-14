La exclusiva bolsa de regalos para los nominados al Óscar 2026 supera los 320.000 dólares: artículos y experiencias de lujo

Mientras aumenta la expectativa por conocer a los ganadores de los Premios Óscar 2026 en cada una de sus categorías, hay un detalle que ha acaparado la atención de muchos alrededor de esta importante cita de la industria cinematográfica, que tendrá lugar el domingo, 15 de marzo, en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

Se trata de la Everyone Wins Nominee Gift Bag (bolsa de regalos “todos ganan” para los nominados).

¿Cuál es su contenido?, ¿es verdad que su valor supera los 320.000 dólares? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los seguidores de esta prestigiosa gala y que se han convertido en tema de conversación en torno al evento.

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Estos obsequios, entregados por el publicista Lash Fary a través de su empresa Distinctive Assets, están lejos de ser un detalle cualquiera, pues es una mezcla de productos y experiencias de lujo que incluye desde viajes internacionales hasta tratamientos de spa y procedimientos cosméticos.

Por esta razón, además de dar mucho de qué hablar en redes sociales, esta célebre bolsa se convierte en uno de los detalles más apetecidos entre las celebridades de Hollywood, alcanzando un valor que supera la astronómica cifra de 320.000 dólares, tal como muchos han especulado.

El objetivo detrás de que codiciado paquete, según explicó Fary en diálogo con la agencia de noticias Reuters, es acercar a las grandes estrellas de Hollywood a marcas que buscan expandirse.

En otras palabras, se trata de una estrategia de marketing orientada a aumentar la visibilidad internacional de pequeñas y emergentes empresas.

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En cada una de estas bolsas se incluye un paquete de viajes con cinco destinos exclusivos. Entre ellos destaca la estancia en una villa en Ibiza, valorada en 65.000 dólares, además de experiencias en Costa Rica y Finlandia.

A esto se suma un paquete de interiorismo cuyo valor puede superar los 100.000 dólares, en caso de que el nominado decida realizar una remodelación completa de su residencia.

Adicionalmente, la bolsa ofrece 450 dólares en tratamientos y productos de Rescue Spa, empresa que participa por tercera vez en la selección de regalos, así como una maleta diseñada especialmente para transportar todos los artículos durante la temporada de premios, según informó CBS News.

“Desde el punto de vista del marketing, es una forma estupenda para que las celebridades conozcan nuevos productos, apoyen a las pequeñas empresas y descubran destinos vacacionales de confianza”, precisa Fary.

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¿Quiénes reciben estas bolsas de regalo?

Si bien es cierto que el detalle se ha popularizado como una sorpresa que reciben los nominados al Óscar, esto no es del todo cierto, ya que cada año se entrega a un grupo reducido de alrededor de 25 afortunados.

Entre los destinatarios se encuentran el presentador de la ceremonia y los nominados en las principales categorías interpretativas (mejor actor, mejor actriz, actor y actriz de reparto).

También se puede obsequiar a candidatos a mejor director y, para ser un poco discretos en cuanto a su entrega, se envían a las residencias o suites de hotel de los invitados durante los días previos a la ceremonia.