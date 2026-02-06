Libros

‘El arte del trato’: las 11 reglas para hacer negocios inteligentes de las que habla el libro que Trump le firmó a Petro

Dentro de los detalles de la reunión entre los mandatarios, se ha conocido que Trump le firmó uno de sus libros al presidente colombiano.

Redacción Cultura
6 de febrero de 2026, 9:08 p. m.
‘El arte del trato’, todo lo que debe saber sobre el libro.
‘El arte del trato’, todo lo que debe saber sobre el libro. Foto: Goodreads / Presidencia de Colombia

A pocos días de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, se siguen conociendo detalles de los mandatarios. Uno de esos detalles fue el gesto de Donald Trump de firmar personalmente uno de sus libros.

Se trata de El arte del trato, titulado originalmente Trump: The Art of the Deal, una obra coescrita por Trump y el periodista Tony Schwartz. Publicado por primera vez en 1987 por la editorial Random House, el libro combina memorias personales con consejos prácticos de negocios, catapultando la imagen de Trump como negociador implacable.

¿Trump no sabía que Bernie Moreno era colombiano? El cruce de versiones entre el senador estadounidense y el presidente Petro

Trump firmó el ejemplar durante la reunión bilateral en la Casa Blanca, a petición directa de Petro, quien llegó acompañado por el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña.

Gustavo Petro y dedicatoria que le hizo Donald Trump
Gustavo Petro y dedicatoria que le hizo Donald Trump. Foto: Foto Presidencia y foto tomada de la cuenta de X de Gustavo Petro el 3 de febrero de 2026

La dedicatoria manuscrita decía “You are great” o “Eres genial”, según versiones compartidas por Petro en sus redes sociales. Este gesto no fue casual: la delegación colombiana llevaba el libro para estudiar la mentalidad de Trump y preparar el terreno para diálogos clave, como la lucha antidrogas.

Desde su lanzamiento hace casi 39 años, El arte del trato ha vendido más de un millón de copias en todo el mundo y se ha reeditado múltiples veces, adaptándose a distintos idiomas y mercados.

Embajador (e) de EE. UU. habló sobre lo que dijo Trump tras la reunión con Petro y publicó un emotivo video
Chiquito Malo, el protegido del Gobierno Petro que fue ofrecido a Donald Trump
La reunión se realizó en el Salón Oval. Foto: Chiquito Malo, el protegido del Gobierno Petro que fue ofrecido a Donald Trump

En español, circulan ediciones como la de Grijalbo de 1988, que contribuyó a su difusión en América Latina. El libro cuenta con aproximadamente 384 páginas en su versión original, divididas en capítulos que narran tratos emblemáticos como la construcción de la Torre Trump en Nueva York y el casino Taj Mahal en Atlantic City. Su estructura mitad autobiográfica, mitad manual, lo hace accesible y perdurable.

“Insultos por moderación”: así reacciona la prensa de Estados Unidos a la reunión de Donald Trump con Gustavo Petro

En su libro, Trump aborda 11 reglas fundamentales para “hacer tratos” exitosos, principios que aplicó en bienes raíces y que ahora resuenan en política. Entre ellas: “Piensa en grande”, para maximizar ambiciones; “Usa tu apalancamiento”, explotando ventajas en la mesa de negociación; “Protege el lado negativo”, anticipando riesgos; y “Mejora tu ubicación”, priorizando propiedades o posiciones estratégicas.

Petro y Trump en la Casa Blanca: habló de Bolívar y recordó atentados en un curioso momento
Donald Trump da su discurso de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos
Trump y Petro hablaron la primera semana de febrero. Foto: AP

Otras lecciones incluyen “Maximiza tus opciones”, manteniendo la flexibilidad; “Conoce tu mercado”, basándote en instinto más que en teoría académica; y “Lucha cuando sea necesario”, respondiendo con fuerza a injusticias o agresiones. Críticos como Schwartz, su coautor, han cuestionado años después su enfoque, pero reseñistas lo alaban por su realismo ochentero, ideal para ventas y acuerdos.

