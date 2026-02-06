Nación

Embajador (e) de EE. UU. habló sobre lo que dijo Trump tras la reunión con Petro y publicó un emotivo video

En el video, el embajador John McNamara hizo un balance sobre las relaciones bilaterales entre ambos países.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
6 de febrero de 2026, 6:41 p. m.
John McNamara. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.
John McNamara. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, publicó un video en la cuenta oficial de la red social X de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, tras conocerse la terminación próxima de su cargo en Bogotá.

El diplomático estadounidense quiso compartir algunas reflexiones sobre la reciente reunión en la Casa Blanca entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, calificándola como “un momento especial y alentador”.

El anuncio se conoció después de conocerse que el diplomático norteamericano dejará su cargo como encargado de negocios en los próximos días.

“El presidente de Trump afirmó que la reunión fue muy buena y habló de manera positiva sobre el presidente Petro, y el presidente Petro y mi homólogo, el embajador García-Peña, también se expresan en términos positivos sobre ese importante y prolongado encuentro entre dos jefes de Estado”, dijo McNamara.

Nación

Condenados los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía por secuestro y tortura de dos trabajadores

Bogotá

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Nación

Hallan sin vida a dos de los seis mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca

Nación

El futuro jurídico de Álex Saab se debatirá en la Corte Suprema de Justicia

Nación

Video de atentado contra escoltas del senador Jairo Castellanos es clave en las investigaciones para dar con los responsables

Nación

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

Nación

Integrante del Tren de Aragua vinculado con crimen de militar venezolano en Chile será extraditado

Confidenciales

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, concluirá su gestión en el país el próximo 13 de febrero

“El tono fue respetuoso y directo y reflejó algo importante: un entendimiento compartido de que el diálogo importa, incluso, o tal vez más, cuando existen diferencias”, aseveró el embajador.

Revelan un video de los momentos inéditos de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

En otro momento del video, el encargado de negocios envió un mensaje al Gobierno colombiano, en el que pidió enfocarse en temas importantes para la administración Trump, tras la reunión entre ambos mandatarios en la Oficina Oval.

“El progreso, la erradicación de la coca y la lucha contra el tráfico de cocaína son prioridades para el presidente Trump y nuestro pueblo. Necesitamos enfocarnos aún más en la captura y extradición de los capos de esas organizaciones narcoterroristas, que causan tanto dolor, tanta destrucción a nuestras sociedades”, dijo.

Petro y Trump durante su reunión en la Casa Blanca, en un encuentro que incluyó referencias históricas y momentos personales.
Petro y Trump durante su reunión en la Casa Blanca, en un encuentro que incluyó referencias históricas y momentos personales. Foto: Semana/ El País

El embajador puso como ejemplo la reciente extradición de alias Pipe Tuluá: “Un criminal que causó un enorme daño a Colombia y a los colombianos. Hoy él se encuentra en Estados Unidos enfrentando la justicia (…) Debemos seguir trabajando juntos para extraditar a esos capos del narcotráfico”, aseveró.

“La cumbre en Washington no resolvió todos los temas y nunca se pretendió que lo hiciera, pero sí mostró un compromiso de ambas partes para involucrarse de manera seria y buscar formas prácticas de avanzar y separar nuestros desafíos compartidos”, dijo McNamara.

Reunión Petro-Trump: así transcurrió la histórica jornada en la Casa Blanca

Finalmente, el embajador encargado, que pronto dejará su cargo, habló de la Copa Mundial, y dijo que están dando la bienvenida a la selección y a la fiel hinchada colombiana para que solicite su visa a través del FIFA Pass.

“Esperemos que nuestras dos selecciones avancen de manera destacada y profunda”, dijo, en referencia al evento de fútbol.

Gustavo Petro y John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia.
Gustavo Petro y John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia. Foto: API.

“Hasta pronto, recuerden que en los momentos más importantes y difíciles estuvimos allí. Que viva Colombia, que vivan los Estados Unidos de América y que viva nuestra amistad duradera”, concluyó el diplomático.

Más de Nación

ED 2258

Condenados los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía por secuestro y tortura de dos trabajadores

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se abrirá un nuevo proceso de licitación para la Línea 2 del Metro de Bogotá.

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Mina en Guachetá, Cundinamarca.

Hallan sin vida a dos de los seis mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca

Alex Saab

El futuro jurídico de Álex Saab se debatirá en la Corte Suprema de Justicia

Atentado Jairo Castellanos.

Video de atentado contra escoltas del senador Jairo Castellanos es clave en las investigaciones para dar con los responsables

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

Embajador (e) de EE. UU. habló sobre lo que dijo Trump tras la reunión con Petro y publicó un emotivo video

Jaime Ramírez Cobo Enlace entre el Gobierno y el Congreso en el escándalo

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

No

Integrante del Tren de Aragua vinculado con crimen de militar venezolano en Chile será extraditado

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS.

Fiscalía acusó al expresidente de la Nueva EPS y a otros exdirectivos por supuestamente ocultar facturas y desviar recursos

Noticias Destacadas