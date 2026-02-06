Embajador (e) de EE. UU. habló sobre lo que dijo Trump tras la reunión con Petro y publicó un emotivo video

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, publicó un video en la cuenta oficial de la red social X de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, tras conocerse la terminación próxima de su cargo en Bogotá.

El diplomático estadounidense quiso compartir algunas reflexiones sobre la reciente reunión en la Casa Blanca entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, calificándola como “un momento especial y alentador”.

El anuncio se conoció después de conocerse que el diplomático norteamericano dejará su cargo como encargado de negocios en los próximos días.

Nuestro Encargado de Negocios, John McNamara, habla sobre la reunión entre los presidentes Trump y Petro, la continua cooperación mutua entre nuestros países y el trabajo que aún queda por hacer.#ValoresDemocráticosCompartidos🇺🇸🤝🇨🇴 pic.twitter.com/AAy7fOOl72 — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) February 6, 2026

“El presidente de Trump afirmó que la reunión fue muy buena y habló de manera positiva sobre el presidente Petro, y el presidente Petro y mi homólogo, el embajador García-Peña, también se expresan en términos positivos sobre ese importante y prolongado encuentro entre dos jefes de Estado”, dijo McNamara.

“El tono fue respetuoso y directo y reflejó algo importante: un entendimiento compartido de que el diálogo importa, incluso, o tal vez más, cuando existen diferencias”, aseveró el embajador.

Revelan un video de los momentos inéditos de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

En otro momento del video, el encargado de negocios envió un mensaje al Gobierno colombiano, en el que pidió enfocarse en temas importantes para la administración Trump, tras la reunión entre ambos mandatarios en la Oficina Oval.

“El progreso, la erradicación de la coca y la lucha contra el tráfico de cocaína son prioridades para el presidente Trump y nuestro pueblo. Necesitamos enfocarnos aún más en la captura y extradición de los capos de esas organizaciones narcoterroristas, que causan tanto dolor, tanta destrucción a nuestras sociedades”, dijo.

Petro y Trump durante su reunión en la Casa Blanca, en un encuentro que incluyó referencias históricas y momentos personales. Foto: Semana/ El País

El embajador puso como ejemplo la reciente extradición de alias Pipe Tuluá: “Un criminal que causó un enorme daño a Colombia y a los colombianos. Hoy él se encuentra en Estados Unidos enfrentando la justicia (…) Debemos seguir trabajando juntos para extraditar a esos capos del narcotráfico”, aseveró.

“La cumbre en Washington no resolvió todos los temas y nunca se pretendió que lo hiciera, pero sí mostró un compromiso de ambas partes para involucrarse de manera seria y buscar formas prácticas de avanzar y separar nuestros desafíos compartidos”, dijo McNamara.

Reunión Petro-Trump: así transcurrió la histórica jornada en la Casa Blanca

Finalmente, el embajador encargado, que pronto dejará su cargo, habló de la Copa Mundial, y dijo que están dando la bienvenida a la selección y a la fiel hinchada colombiana para que solicite su visa a través del FIFA Pass.

“Esperemos que nuestras dos selecciones avancen de manera destacada y profunda”, dijo, en referencia al evento de fútbol.

Gustavo Petro y John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia. Foto: API.

“Hasta pronto, recuerden que en los momentos más importantes y difíciles estuvimos allí. Que viva Colombia, que vivan los Estados Unidos de América y que viva nuestra amistad duradera”, concluyó el diplomático.