En medio de lo que fue una visita crucial por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la Casa Blanca, para encontrarse con su par estadounidense, Donald Trump, se dio a conocer en las últimas horas un video inédito de la aparición del mandatario colombiano en la residencia del presidente norteamericano.

El fotógrafo de la Presidencia, Juan Diego Cano, quien fue el encargado de registrar el momento de la llegada, la reunión y los pormenores de la visita de Petro a Washington, publicó un video en su cuenta de Instagram.

En el video se puede ver al mandatario colombiano llegando a la Casa Blanca, donde fue recibido por Monica Crowley, quien es la jefa de protocolo, quien estrecha la mano del presidente y lo invita a seguir.

Cano muestra en el video cómo el presidente colombiano fue llevado a través de algunos salones hasta el Salón de la Fama de la Casa Blanca, donde se encuentran los retratos de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos.

Entretanto, el fotógrafo se muestra a sí mismo en una cámara de 360 grados, que registra también todos sus movimientos para obtener la mejor fotografía en un día crucial para la diplomacia colombiana.

El video recoge los momentos inéditos del paso del presidente Petro dentro de la casa presidencial, incluso el momento en el que el presidente Trump toma por sorpresa a los invitados y llega desde un lado del pasillo del Salón de la Fama de la Presidencia y saluda al mandatario colombiano.

Ya en la Oficina Oval, Cano registró a los asistentes y los momentos que no se vieron en las fotografías emitidas por la presidencia, incluidos los momentos de diálogo entre ambos mandatarios.

Reunión en el Salón Oval Foto: Instagram: @juanndiegocano

Entretanto, el presidente colombiano calificó de “positiva” su primera reunión cara a cara con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

“La impresión que tengo de una reciente reunión, de hace apenas unas horas, es positiva, en primerísimo lugar”, declaró Petro en rueda de prensa tras el encuentro.

“Volví a repetir lo mismo: hay que ir sobre los capos (…). La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas: vive en Dubái, en Miami, en Madrid. Le pasé los nombres al presidente Trump. Están fuera de Colombia y hay que ir a por ellos”, enfatizó.

Trump aceptó mediar en la disputa arancelaria entre Colombia y Ecuador, había revelado previamente el mandatario colombiano.

Gustavo Petro entrando a los salones de la Casa Blanca Foto: Instagram: @JuanDiegoCano

Tras meses de duros reproches mutuos, ambos presidentes acordaron a principios de año reunirse, y Trump invitó a Petro a Washington.