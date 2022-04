A Bogotá llega una muestra única de música raizal proveniente de San Andrés

Los ritmos autóctonos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sonarán en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá.

En el marco de Bogotá Calipso y Reggae, un espacio que se creó para visibilizar las manifestaciones musicales de ese departamento de Colombia, sonarán ritmos como calipso, socca, mentó, reggae y zouk en canciones que interpretará la agrupación Tropical Vybz.

Tropical Vybz surgió en 2018 en San Andrés de un colectivo de músicos empíricos que provenían de varias agrupaciones de música típica del Archipiélago. En este grupo, los ritmos tradicionales del Caribe, que se acompañan con letras en español, inglés y creole, son interpretados con instrumentos como el horse jawbone, el tub (tináfono), la guitarra acústica y el violín/mandolín.

Actualmente, Tropical Vybz hace presentaciones en diferentes lugares de San Andrés. En el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo interpretará canciones de compositores isleños como Wesley Venner, y canciones tradicionales y populares como One cent, five cent, ten cent, dollar de Soca Boys y One Love de Bob Marley.

El grupo también tocará versiones propias de canciones reconocidas como Titanic, a la que Tropical Vybz le da un giro gracias al ritmo del mentó, un género tradicional de Jamaica que normalmente se toca con instrumentos acústicos como la guitarra y el banjo.

Dicho evento se llevará a cabo este sábado 9 de abril a las 8:00 p. m. en el escenario del Teatro Estudio (avenida calle 170 n.° 67-51. Barrio San José de Bavaria, Bogotá) y el valor de la boletería es de 18.000 pesos.

¡Empápate de la cultura musical de los isleños! Tropical Vybz este sábado, 9 de abril, será la agrupación protagonista de ‘Bogotá Calipso y Reggae’, un espectáculo para reconocer los ritmos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 🎸



Otros eventos en el Julio Mario Santo Domingo

14, 15 y 16 de abril: Develaciones, un canto a los cuatro vientos

Como parte del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 102 artistas en escena darán vida a una desgarradora y bella rapsodia que conjuga teatro, música, danza, cantos y video-arte.

Develaciones es el legado artístico que deja la Comisión de la Verdad tras años de investigación. Presenta, desde diferentes rincones artísticos, el prisma de verdades e historias que la realidad colombiana ha evidenciado.

Los protagonistas de la puesta en escena son artistas y comunidades representativas de los distintos territorios. Una obra que pretende ser parte del proceso de catarsis colectiva de la guerra.

24 de abril: Riserio el diferente, de La Pepa del Mamoncillo

Riserio el diferente es un caminante gordo, peludo y amarillo que, atraído por el canto de la bella Lila, incursiona en el mundo de la reina Mora, donde por ser diferente a todos debe sortear la discriminación hasta el punto de ser juzgado y condenado por todo un pueblo enardecido.

Es gracias a su ingenio para sortear los problemas y a la honestidad de sus sentimientos que supera las afrentas, conjura la amargura que acompleja a la reina Mora y logra salvar a la bella Lila de la muerte. Demostrada la bondad de su corazón obtiene el consentimiento real para amar libremente a la princesa que lo conquistó con su tierna voz.

27 de abril: Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y Sigma Project

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se unirá al consolidado cuarteto de saxofones Sigma Project. Se podrá escuchar el Concierto para cuarteto de saxofones y orquesta de Philip Glass, de quien en 2022 se celebran 85 años de nacimiento y cuyo concierto se caracteriza no solo por destacar los saxofones, sino por explotar la amplia capacidad tímbrica de estos instrumentos.

Además, bajo la batuta del maestro colombiano Alejandro Posada, quien ha dirigido cerca de 75 orquestas en más de 20 países, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia interpretará Muerte y transfiguración, del compositor Richard Strauss.