‘Hety and Zambo’ quedó a la mitad, el dúo sanandresano perdió a uno de sus integrantes

Fabián Pérez Hooker, mejor conocido en el mundo de la música como Hety Pérez, perdió la vida a sus 40 años este lunes 14 de marzo en la noche, tras ser internado en el hospital de San Andrés Isla, y luego de pasar varias horas allí, víctima de dos impactos de bala el día anterior.

El músico pertenecía a la agrupación Hety and Zambo, dúo oriundo de San Andrés que se dio a conocer por mezclar géneros como “el dancehall, soca, zouk, hip hop, global bass y reggae dando como resultado el MUD UP”, según informó Radiónica.

La agrupación era conocida como “Los Reyes del Creole”, que es la lengua criolla de la isla. El Ministerio de Cultura, por su parte, lamentó lo sucedido y recordó al cantante “que desde muy joven se destacó por promover la música raizal”.

Hoy la música colombiana está de luto.

Condenamos los hechos violentos que le quitaron la vida a Fabián Pérez Hooker “Hety Pérez”. Músico de la agrupación Hety & Zambo que desde muy joven se destacó por promover la música raizal.

Enviamos nuestras condolencias. pic.twitter.com/p9MlxojXHo — MinCultura Colombia (@mincultura) March 15, 2022

Benny B fue su productor principal por mucho tiempo y juntos se apoderaban del escenario haciendo vibrar a sus oyentes “con su rapeo y esos sonidos que lograron construir”. Canciones como Take a ride, Around di block o Around Di Area “son la muestra fehaciente de un legado que hoy más que nunca tiene que sonar más alto y más fuerte”, mencionó Radiónica.

Los músicos lograron traspasar fronteras con su música, según informó Caracol Radio, visitando países como India, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Las autoridades pertinentes están investigando para dar con el paradero de quien haya operado el arma de fuego.

El equipo de la agrupación, expresó a través de su cuenta de Instagram: “FAMILIA, estamos devastados por la pérdida de nuestro hermano HETY. Descansa en la gloria de Dios todopoderoso. Gracias a todos por el amor. Kings Of Creole por siempre”.

En desarrollo.